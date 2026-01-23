Найдорожчий Chevrolet Camaro в історії пішов із молотка за рекордні $1,8 мільйона (фото)

У США на аукціоні продали раритетне купе Chevrolet Camaro 1969 року. За спорткар віддали 1 815 000 доларів.

Це авто – найдорожчий Chevrolet Camaro усіх часів. Про нього розповіли на сайті аукціону Mecum.

Авто брало участь у драгрейсингу Фото: Mecum

Висока ціна Chevrolet Camaro на рівні трьох новітніх Lamborghini Revuelto обумовлена тим, що це рідкісна заряджена версія Yenko COPO. Таких купе виготовили лише 201, причому конкретно це авто було найпершим – тестовим прототипом.

Chevrolet Camaro Yenko пройшов реставрацію Фото: Mecum

Американський дилер Chevrolet Дон Єнко вирішив створити особливу заряджену версію Camaro, яку не дозволяло розробити керівництво концерну General Motors. Спорткар оснастили величезним 7,0-літровим V8 потужністю 450 сил.

Chevrolet Camaro Yenko COPO здатен розігнатися до 100 км/год за 5,4 с і проїхати ¼ милі (402 м) з місця за 13,5 с, а його максимальна швидкість перевищує 200 км/год. Крім того, авто отримало спортивну підвіску, випуклий капот та задній спойлер.

Спорткар оснащений 7,0-літровим 450-сильним V8 Фото: Mecum

У 1969 році Chevrolet Camaro Yenko брав участь у драгрейсингу, а пізніше зберігався у приватних колекціях. Він пройшов реставрацію і неодноразово вигравав нагороди на фестивалях ретроавто.

До речі, це далеко не найдорожче авто, продане на аукціоні Mecum. Знаменитий Ferrari 250 GTO 1962 року пішов із молотка за $38,5 мільйона.

