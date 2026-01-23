Самый дорогой Chevrolet Camaro в истории ушел с молотка за рекордные $1,8 миллиона (фото)

В США на аукционе продали раритетное купе Chevrolet Camaro 1969 года. За спорткар отдали 1 815 000 долларов.

Это авто — самый дорогой Chevrolet Camaro всех времен. О нем рассказали на сайте аукциона Mecum.

Авто участвовало в драгрейсинге Фото: Mecum

Высокая цена Chevrolet Camaro на уровне трех новейших Lamborghini Revuelto обусловлена тем, что это редкая заряженная версия Yenko COPO. Таких купе изготовили всего 201, причем конкретно это авто было самым первым — тестовым прототипом.

Chevrolet Camaro Yenko прошел реставрацию Фото: Mecum

Американский дилер Chevrolet Дон Енко решил создать особую заряженную версию Camaro, которую не позволяло разработать руководство концерна General Motors. Спорткар оснастили огромным 7,0-литровым V8 мощностью 450 сил.

Chevrolet Camaro Yenko COPO способен разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с и проехать ¼ мили (402 м) с места за 13,5 с, а его максимальная скорость превышает 200 км/ч. Кроме того, авто получило спортивную подвеску, выпуклый капот и задний спойлер.

Спорткар оснащен 7,0-литровым 450-сильным V8 Фото: Mecum

В 1969 году Chevrolet Camaro Yenko участвовал в драгрейсинге, а позже хранился в частных коллекциях. Он прошел реставрацию и неоднократно выигрывал награды на фестивалях ретроавто.

Кстати, это далеко не самое дорогое авто, проданное на аукционе Mecum. Знаменитый Ferrari 250 GTO 1962 года ушел с молотка за $38,5 миллиона.

