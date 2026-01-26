Кич и эпатаж: представлен самый экстравагантный "Гелендваген" (фото)

Mercedes-Benz G-Class получил оригинальную модификацию. "Гелендваген" отличается нетипичным дизайном и авангардной отделкой салона.

Необычный тюнинг "Гелендвагена" выполнило ателье Venuum из ОАЭ, известное своими экстравагантными проектами. О внедорожнике, который назвали Venuum Mastodon, рассказывает сайт Autoevolution.

Авто получило экстравагантный обвес

Новый Mercedes G-Class Venuum отличается экстравагантным дизайном. Новые бамперы, обвес и расширители арок существенно изменили внешность "Гелендвагена". Даже фары внедорожника теперь не круглые, а прямоугольные.

Сзади появились антикрыло и диффузор

Кроме того, установили новую решетку радиатора, капот с воздухозаборниками, дополнительную оптику, диффузор и антикрыло на крыше. Появились и особые 24-дюймовые диски.

Салон Mercedes G-Class отделали белой и фиолетовой кожей с интересным узором, а также замшей, деревом и алюминием. Внутри установили четыре отдельных кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией.

В салоне установили четыре отдельных кресла В отделке использовали фиолетовую и белую кожу

Тюнинг "Гелендвагена" не коснулся силового агрегата. Для доработки выбрали заряженный Mercedes-AMG G63 с 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 585 сил. Всего планируют выпустить всего 50 Venuum Mastodon: их цена не сообщается, но она точно превысит $500 000.

Также мы писали об уникальном обтекаемом Mercedes G600 1980 года.