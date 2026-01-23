Ретростиль и двигатель от Corvette: в США начали производить необычный "Гелендваген" (фото)
Mercedes G-Class получил нетипичную модификацию 620GE в кузове кабриолет. Внедорожник оснастили 6,2-литровым V8 от Chevrolet Corvette.
Оригинальный тюнинг "Гелендвагена" выполнила компания Expedition Motor Company из Нью-Джерси. Mercedes 620GE оценили в $252 000 и начали выпускать мелкими сериями — по два авто в месяц. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
За основу для доработки берут списанные военные "Гелендвагены" Бундесвера, которых хватает на рынке. Внедорожники реставрируют и совершенствуют.
Короткобазный кабриолет Mercedes G-Class получил внедорожные шины, дуги и новую складную крышу. В салоне установили современные индивидуальные сиденья, а в отделке использовали кожу. На центральной панели появился сенсорный экран мультимедийной системы.
Самое интересное изменение произошло под капотом "Гелендвагена" — там установили 6,2-литровый V8 LS3, знакомый по Chevrolet Corvette C6. Именно из-за объема авто получило индекс 620GE.
Двигатель предлагается в версиях мощностью от 350 до 430 л.с. Примечательно, что Mercedes 620GE сохранил механическую КПП и полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.
