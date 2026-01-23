Ретростиль і двигун від Corvette: у США почали виробляти незвичний "Гелендваген" (фото)

Mercedes G-Class отримав нетипову модифікацію 620GE в кузові кабріолет. Позашляховик оснастили 6,2-літровим V8 від Chevrolet Corvette.

Оригінальний тюнінг "Гелендвагена" виконала компанія Expedition Motor Company з Нью-Джерсі. Mercedes 620GE оцінили в $252 000 та почали випускати дрібними серіями — по два авто на місяць. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

"Гелендваген" доопрацювали та осучаснили

За основу для доопрацювання беруть списані військові "Гелендвагени" Бундесверу, яких вистачає на ринку. Позашляховики реставрують та вдосконалюють.

У салоні встановили шкіряні крісла

Короткобазий кабріолет Mercedes G-Class отримав позашляхові шини, дуги та новий складний дах. У салоні встановили сучасні індивідуальні сидіння, а в оздобленні використали шкіру. На центральній панелі з'явився сенсорний екран мультимедійної системи.

Найцікавіша зміна відбулася під капотом "Гелендвагена" — там встановили 6,2-літровий V8 LS3, знайомий за Chevrolet Corvette C6. Саме через об'єм авто отримало індекс 620GE.

6,2-літровий V8 запозичли в Chevrolet Corvette

Двигун пропонують у версіях потужністю від 350 до 430 к. с. Примітно, що Mercedes 620GE зберіг механічну КПП та повний привід зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

