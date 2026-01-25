Обтекаемый "Гелендваген": на продажу выставили редкий и необычный Mercedes G600 (фото)

Один из трех Mercedes-Benz G600 1980 года выставили на продажу. "Гелендваген" отличается нетипичным дизайном и имеет 6,0-литровый V8 под капотом.

Внедорожник Mercedes G600 TE AMG продают в Германии. Об этом сообщает сайт Mechatronik.

Внедорожник отличается нетипичным обтекаемым кузовом

Раритетный Mercedes G-Class 1980 года создали специально для ралли "Париж-Дакар". Всего изготовили всего три таких "Гелендвагена", два из которых сохранились до нашего времени.

Mercedes G600 TE AMG отличается, прежде всего, совершенно другим дизайном. Для ралли ему создали более обтекаемый кузов из стекловолокна. Также обращают на себя внимание нетипичная передняя часть и фонари от универсала Mercedes W124.

В салоне установили спортивные кресла

В салоне "Гелендвагена" нет отделки, зато установлены спортивные кресла. Кроме того, усилили раму Mercedes G600, установили 450-литровый бензобак и длинноходную подвеску.

Под капотом внедорожника установили 6,0-литровый V8, доработанный в AMG. Его мощность составляет 331 л. с. По сути, это первый восьмицилиндровый "Гелендваген". Mercedes G600 TE AMG оснащен автоматической КПП и полным приводом.

Mercedes G600 TE AMG стал первым "Гелендвагеном" с V8

Конкретно на этом авто выступал известный швейцарский гонщик Клей Регаццони. Позже он выкупил "Гелендваген" в свою коллекцию.

Кстати, в этом году ралли "Дакар" довольно неожиданно выиграла команда Dacia.

