Обтічний "Гелендваген": на продаж виставили рідкісний і незвичний Mercedes G600 (фото)

Один із трьох Mercedes-Benz G600 1980 року виставили на продаж. "Гелендваген" вирізняється нетиповим дизайном і має 6,0-літровий V8 під капотом.

Позашляховик Mercedes G600 TE AMG продають у Німеччині. Про це повідомляє сайт Mechatronik.

Позашляховик вирізняється нетиповим обтічним кузовом

Раритетний Mercedes G-Class 1980 року створили спеціально для ралі "Париж-Дакар". Усього виготовили всього три таких "Гелендвагени", два з яких збереглися до нашого часу.

Mercedes G600 TE AMG вирізняється, передусім, абсолютно іншим дизайном. Для ралі йому створили більш обтічний кузов зі скловолокна. Також звертають на себе увагу нетипова передня частина та ліхтарі від універсала Mercedes W124.

У салоні встановили спортивні крісла

У салоні "Гелендвагена" немає оздоблення, зате встановлені спортивні крісла. Крім того, посилили раму Mercedes G600, встановили 450-літровий бензобак і довго ходу підвіску.

Під капотом позашляховика встановили 6,0-літровий V8, доопрацьований в AMG. Його потужність становить 331 к. с. По суті, це перший восьмициліндровий "Гелендваген". Mercedes G600 TE AMG оснащений автоматичною КПП і повним приводом.

Mercedes G600 TE AMG став першим "Гелендвагеном" із V8

Конкретно на цьому авто виступав відомий швейцарський гонщик Клей Регаццоні. Пізніше він викупив "Гелендваген" у свою колекцію.

