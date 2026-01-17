Екстремальний побратим "Дастера" несподівано переміг у ралі "Дакар" (фото)

Несподіванкою завершилося ралі "Дакар 2026". Уперше в його історію перемогу здобула команда Dacia.

Насер Аль-Атіях переміг в ралі "Дакар" у заліку авто на Dacia Sandrider. Це вже шоста перемога у цьому ралі-марафоні для катарця, повідомляє сайт змагань. Фокус стежив за перипетіями змагань і розповість про його тріумфаторів.

Насер Аль-Атіях виграв на спеціально підготовленому Dacia Sandrider Фото: Dacia

Цьогоріч боротьба в класі автомобілів виявилася особливо запеклою, адже одразу 10 різних пілотів із 5 команд вигравали етапи ралі. Насер Аль-Атіях закріпив лідерство після 11 етапу, коли основні конкуренти зійшли.

Спортпрототип Dacia Sandrider створили спеціально для ралі "Дакар" і подібних змагань. Екстремальний побратим "Дастера" оснащений 360-сильним V6 із турбонаддувом, який здатен працювати на синтетичному екопальному. Він має повний привід і посилену довгоходу підвіску.

У заліку серійних авто переміг Рокас Бацюшка на Defender Dakar Фото: Land Rover

У класі серійних авто виграв екіпаж литовця Рокаса Бацюшки на новому Defender Rally — гоночному варіанті зарядженого Defender OCTA.

У заліку мотоциклів переміг аргентинець Лучано Бенавідес на KTM, який випередив Рікі Бравека на Honda усього на 2 секунди. У заліку вантажівок тріумфував литовський екіпаж Вайдотаса Зала на Iveco.

Лучано Бенавідес на KTM переміг у заліку мотоциклів Фото: Red Bull У заліку вантажівок виграв екіпаж Вайдотаса Зала на Iveco Екіпаж Кароліса Райсіса на Land Rover тріумфував у заліку Dakar Classic DAF 3300 Томаша Бялковського виграв Dakar Classic серед вантажівок

Окремо варто згадати залік Dakar Classic, де змагаються на вінтажних авто. Переможцями серед легкових авто став ще один литовський екіпаж Кароліса Райсіса на Land Rover, а серед вантажівок — польський екіпаж Томаша Бялковського на DAF 3300.

