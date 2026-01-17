Экстремальный собрат "Дастера" неожиданно победил в ралли "Дакар" (фото)

Неожиданностью завершилось ралли "Дакар 2026". Впервые в его истории победу одержала команда Dacia.

Насер Аль-Атиях победил в ралли "Дакар" в зачете авто на Dacia Sandrider. Это уже шестая победа в этом ралли-марафоне для катарца, сообщает сайт соревнований. Фокус следил за перипетиями соревнований и расскажет о его триумфаторах.

Насер Аль-Атиях выиграл на специально подготовленном Dacia Sandrider Фото: Dacia

В этом году борьба в классе автомобилей оказалась особенно ожесточенной, ведь сразу 10 разных пилотов из 5 команд выигрывали этапы ралли. Насер Аль-Атиях закрепил лидерство после 11 этапа, когда основные конкуренты сошли.

Спортпрототип Dacia Sandrider создали специально для ралли "Дакар" и подобных соревнований. Экстремальный собрат "Дастера" оснащен 360-сильным V6 с турбонаддувом, который способен работать на синтетическом экогорючем. Он имеет полный привод и усиленную длинноходную подвеску.

Відео дня

В зачете серийных авто победил Рокас Бацюшка на Defender Dakar Фото: Land Rover

В классе серийных авто выиграл экипаж литовца Рокаса Бацюшки на новом Defender Rally — гоночном варианте заряженного Defender OCTA.

Важно

Тест-драйв нового Defender OCTA: мощный "спорткар" для бездорожья

В зачете мотоциклов победил аргентинец Лучано Бенавидес на KTM, который опередил Рики Бравека на Honda всего на 2 секунды. В зачете грузовиков торжествовал литовский экипаж Вайдотаса Зала на Iveco.

Лучано Бенавидес на KTM победил в зачете мотоциклов Фото: Red Bull В зачете грузовиков выиграл экипаж Вайдотаса Зала на Iveco Экипаж Каролиса Райсиса на Land Rover триумфовал в зачете Dakar Classic DAF 3300 Томаша Бялковского выиграл Dakar Classic среди грузовиков

Отдельно стоит упомянуть зачет Dakar Classic, где соревнуются на винтажных авто. Победителями среди легковых авто стал еще один литовский экипаж Каролиса Райсиса на Land Rover, а среди грузовиков — польский экипаж Томаша Бялковского на DAF 3300.

Ранее Фокус рассказывал о самых успешных автогонщицах всех времен, среди которых есть и победительница ралли "Дакар".

Также мы писали о доступном семейном электрокроссовере Nissan по цене Duster.