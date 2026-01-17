Экстремальный собрат "Дастера" неожиданно победил в ралли "Дакар" (фото)
Неожиданностью завершилось ралли "Дакар 2026". Впервые в его истории победу одержала команда Dacia.
Насер Аль-Атиях победил в ралли "Дакар" в зачете авто на Dacia Sandrider. Это уже шестая победа в этом ралли-марафоне для катарца, сообщает сайт соревнований. Фокус следил за перипетиями соревнований и расскажет о его триумфаторах.
В этом году борьба в классе автомобилей оказалась особенно ожесточенной, ведь сразу 10 разных пилотов из 5 команд выигрывали этапы ралли. Насер Аль-Атиях закрепил лидерство после 11 этапа, когда основные конкуренты сошли.
Спортпрототип Dacia Sandrider создали специально для ралли "Дакар" и подобных соревнований. Экстремальный собрат "Дастера" оснащен 360-сильным V6 с турбонаддувом, который способен работать на синтетическом экогорючем. Он имеет полный привод и усиленную длинноходную подвеску.
В классе серийных авто выиграл экипаж литовца Рокаса Бацюшки на новом Defender Rally — гоночном варианте заряженного Defender OCTA.Важно
В зачете мотоциклов победил аргентинец Лучано Бенавидес на KTM, который опередил Рики Бравека на Honda всего на 2 секунды. В зачете грузовиков торжествовал литовский экипаж Вайдотаса Зала на Iveco.
Отдельно стоит упомянуть зачет Dakar Classic, где соревнуются на винтажных авто. Победителями среди легковых авто стал еще один литовский экипаж Каролиса Райсиса на Land Rover, а среди грузовиков — польский экипаж Томаша Бялковского на DAF 3300.
