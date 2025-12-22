Лимитированный эксклюзив: представлен самый экстравагантный Rolls-Royce современности (фото)

Кабриолет Rolls-Royce Dawn получил нестандартную версию, которая отличается авангардным дизайном и оригинальным интерьером.

Необычный тюнинг Rolls-Royce Dawn выполнило ателье Venuum из ОАЭ. Всего планируют выпустить всего 25 таких автомобилей. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Выпустят всего 25 Rolls-Royce Dawn Venuum

Кабриолет Rolls-Royce Dawn получил тюнинг-кит, который изменил его до неузнаваемости. На месте фирменной решетки радиатора Rolls-Royce теперь пластиковая вставка с треугольным узором и даже статуэтка "Духа экстаза" выкрашена в белый цвет. Логотип Rolls-Royce стал оранжевым.

Кроме того, расширены колесные арки, появились новые бамперы, обвес и нестандартные полированные диски. Сзади привлекают внимание тоненькие фонари на всю ширину кузова. Салон Rolls-Royce Dawn Venuum отделали белой и оранжевой кожей, а также деревом.

Салон Rolls-Royce Dawn Venuum украсили оранжевой кожей

Силовой агрегат не претерпел изменений. Как известно, кабриолет Rolls-Royce Dawn оснащен 6,6-литровым V12 твин-турбо мощностью 571 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

