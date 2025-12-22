Лімітований ексклюзив: представлено найекстравагантніший Rolls-Royce сучасності (фото)

Кабріолет Rolls-Royce Dawn отримав нестандартну версію, яка вирізняється авангардним дизайном і оригінальним інтер'єром.

Незвичайний тюнінг Rolls-Royce Dawn виконало ательє Venuum з ОАЕ. Всього планують випустити лише 25 таких автомобілів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Випустять лише 25 Rolls-Royce Dawn Venuum

Кабріолет Rolls-Royce Dawn отримав тюнінг-кіт, який змінив його до невпізнання. На місці фірмової решітки радіатора Rolls-Royce тепер пластикова вставка з трикутним візерунком і навіть статуетка "Духа екстазу" пофарбована в білий колір. Логотип Rolls-Royce став помаранчевим.

Крім того, розширені колісні арки, з'явилися нові бампери, обвіс і нестандартні поліровані диски. Ззаду привертають увагу тоненькі ліхтарі на всю ширину кузова. Салон Rolls-Royce Dawn Venuum оздобили білою і помаранчевою шкірою, а також деревом.

Салон Rolls-Royce Dawn Venuum оздобили помаранчевою шкірою

Силовий агрегат не зазнав змін. Як відомо, кабріолет Rolls-Royce Dawn оснащений 6,6-літровим V12 твін-турбо потужністю 571 к.с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

