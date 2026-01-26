Кіч та епатаж: представлено найекстравагантніший "Гелендваген" (фото)

Mercedes-Benz G-Class отримав оригінальну модифікацію. "Гелендваген" вирізняється нетиповим дизайном і авангардним оздобленням салону.

Незвичайний тюнінг "Гелендвагена" виконало ательє Venuum з ОАЕ, відоме своїми екстравагантними проєктами. Про позашляховик, який назвали Venuum Mastodon, розповідає сайт Autoevolution.

Авто отримало екстравагантний обвіс

Новий Mercedes G-Class Venuum вирізняється екстравагантним дизайном. Нові бампери, обвіс та розширювачі арок суттєво змінили зовнішність "Гелендвагена". Навіть фари позашляховика тепер не круглі, а прямокутні.

Ззаду з'явилися антикрило і дифузор

Крім того, встановили нову решітку радіатора, капот із повітрозабірниками, додаткову оптику, дифузор і антикрило на даху. З'явилися і особливі 24-дюймові диски.

Важливо

900-сильна ракета: Brabus створив розкішний і надпотужний "Гелендваген" (фото)

Салон Mercedes G-Class оздобили білою та фіолетовою шкірою із цікавим візерунком, а також замшею, деревом і алюмінієм. Усередині встановили чотири окремих крісла з електроприводом, підігрівом і вентиляцією.

Відео дня

У салоні встановили чотири окремі крісла В оздобленні використали фіолетову та білу шкіру

Тюнінг "Гелендвагена" не торкнувся силового агрегата. Для доопрацювання обрали заряджений Mercedes-AMG G63 із 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 585 сил. Усього планують випустити лише 50 Venuum Mastodon: їх ціну не повідомляють, але вона точно перевищить $500 000.

Раніше Фокус розповідав про незвичний лімітований "Гелендваген" із двигуном від Chevrolet Corvette.

Також ми писали про унікальний обтічний Mercedes G600 1980 року.