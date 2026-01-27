Класичний спорткар Chevrolet Corvette 60-х перетворили на оригінальний лімузин (фото)

Chevrolet Corvette 1969 року почав нове життя. Культовий спорткар переробили на довжелезний лімузин.

Оригінальний тюнінг Chevrolet Corvette C3 виконали в США. Про цікавий проєкт розповіли на сайті Autoevolution.

Купе Chevrolet Corvette C3 розрізали навпіл та додали вставку зі ще однією парою дверей та невеликими віконечками. Довжина лімузина сягнула приблизно 6 метрів. Крім того, встановили більші колісні диски і новий боковий вихлоп.

Спорткар подовжили та додали пару дверей

Салон Chevrolet Corvette 1969 року тепер розрахований на чотирьох осіб, причому крісла тепер сучасні. У всіх бокових вікон є електросклопідіймачі, а знімні панелі даху тепер з'явилися не лише над першим, а й над другим рядом.

Крім того, лімузин Chevrolet Corvette отримав цифрові прилади, сучасну аудіосистему та одразу три телевізори. В оздобленні салону використали шкіру.

Салон оздобили шкірою

Під капотом встановлено інжекторний V8 від новішого Chevrolet Corvette, у парі з яким працює автоматична КПП. Зараз лімузин продають у Каліфорнії за 98 000 доларів.

