Класичний спорткар Chevrolet Corvette 60-х перетворили на оригінальний лімузин (фото)

Chevrolet Corvette 1969
Chevrolet Corvette 1969 року перетворили на лімузин

Chevrolet Corvette 1969 року почав нове життя. Культовий спорткар переробили на довжелезний лімузин.

Оригінальний тюнінг Chevrolet Corvette C3 виконали в США. Про цікавий проєкт розповіли на сайті Autoevolution.

Chevrolet Corvette

Купе Chevrolet Corvette C3 розрізали навпіл та додали вставку зі ще однією парою дверей та невеликими віконечками. Довжина лімузина сягнула приблизно 6 метрів. Крім того, встановили більші колісні диски і новий боковий вихлоп.

Chevrolet Corvette C3
Спорткар подовжили та додали пару дверей

Салон Chevrolet Corvette 1969 року тепер розрахований на чотирьох осіб, причому крісла тепер сучасні. У всіх бокових вікон є електросклопідіймачі, а знімні панелі даху тепер з'явилися не лише над першим, а й над другим рядом.

Крім того, лімузин Chevrolet Corvette отримав цифрові прилади, сучасну аудіосистему та одразу три телевізори. В оздобленні салону використали шкіру.

Салон Chevrolet Corvette
Салон оздобили шкірою

Під капотом встановлено інжекторний V8 від новішого Chevrolet Corvette, у парі з яким працює автоматична КПП. Зараз лімузин продають у Каліфорнії за 98 000 доларів.

