У Києві помітили новітній гібрид Toyota у футуристичному стилі (фото)
У Києві засвітилася нова Toyota Prius п’ятого покоління. Найпопулярніший у світі гібрид змінився до невпізнання та став потужнішим.
Нова Toyota Prius випускається із 2023 року, проте і досі є раритетом на українських дорогах. Рідкісне авто сфотографував у столиці журналіст Фокусу.
Гібрид Toyota Prius 2023 зазнав кардинальних змін. Його дизайн став стрімкішим і елегантнішим — із плавними обводами та великим кутом нахилу лобового скла. Передня частина з вираженим "носом" та тонкими фарами витримана в новому футуристичному стилі Toyota.Важливо
Змінилося і компонування салону Toyota Prius. Хетчбек отримав компактне кермо, а його щиток приладів розташований доволі високо. Також встановлено 12,3-дюймовий тачскрін.
Нова Toyota Prius доступна у трьох модифікаціях. Стандартні гібриди HEV – 1,8-літровий 140-сильний та 2,0-літровий 193-сильний. Потужніший варіант доступний із повним приводом.
Плагін-гібрид Toyota Prius також 2,0-літровий, а його потужність становить 223 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,7 с та проїхати приблизно 90 км в електричному режимі.
