Изменился до неузнаваемости и стал электрокаром: дебютировал новый Toyota Highlander (видео)

Презентован новый Toyota Highlander пятого поколения. Семейный кроссовер стал электромобилем с запасом хода более 500 км.

Электрокроссовер Toyota Highlander презентовали в США, ведь именно в этой стране с конца 2026 года начнут собирать модель. Она будет продаваться параллельно с бензиновым тезкой. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Toyota.

Дизайн Toyota Highlander 2027

Новый Toyota Highlander кардинально изменился внешне и напоминает электрокары семейства bZ. В дизайне преобладают грани. Авто имеет высокий капот и выраженный "нос", а фары и фонари соединены диодными полосами.

Запас хода электрокроссовера достигает 515 км Фото: Toyota

Примечательно, что электромобиль Toyota Highlander сохранил платформу предшественника TNGA-K. Это самый большой электрокроссовер марки.

Размеры Toyota Highlander 2027 года:

длина — 5050 мм;

ширина — 1989 мм;

высота — 1709 мм;

колесная база — 3050 мм.

На передней панели установили два экрана Фото: Toyota

Салон и комплектация Toyota Highlander 2027

Интерьер выдержан в духе салона Toyota RAV4 нового поколения. Кроссовер получил 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 14-дюймовый центральный тачскрин.

Новый Toyota Highlander предложат в версиях на 6 и 7 мест. На всех трех рядах есть подстаканники и USB-порты. Объем багажника составляет 450 л с двумя рядами кресел и 1292 л — с одним.

Модель предложат в версиях на 6 и 7 мест Фото: Toyota

Базовая комплектация Toyota Highlander 2027 включает подогрев сидений и руля, навигацию, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности. Топовый вариант Limited добавляет панорамную крышу, доступ в салон со смартфона, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, вентиляцию сидений, парковочный автопилот.

Новый Toyota Highlander, характеристики

Электромобиль Toyota Highlander будет доступен в переднеприводной 221-сильной и полноприводной 338-сильной модификациях. На выбор предложат батареи емкостью 77 и 95,8 кВт∙ч: запас хода составит от 434 до 515 км.

Объем багажника Toyota Highlander — 450-1292 л Фото: Toyota

Быстрая зарядка на 80% занимает 30 минут, также есть режим повербанка — можно питать от авто электроприборы.

