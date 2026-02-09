Лучше, чем у императора: презентована самая дорогая и роскошная Toyota за $200 000 (фото)
Флагманский седан Toyota Century получил эксклюзивную версию Complete. Представительскую модель, на которой ездит император Японии, сделали еще более роскошной и стильной.
Тюнинг Toyota Century 2026 выполнило японское ателье TOM'S. На данный момент это самая дорогая и самая роскошная новая модель японской марки. Об этом сообщает сайт Autoblog.
Новая Toyota Century Complete получила более агрессивные бамперы, обвес и задний спойлер. Хромированные детали заменили темным декором, подходят к нему и кованые 20-дюймовые диски RZ-D от BBS черного цвета.Важно
Салон Toyota Century отделали более дорогой черной кожей с прострочкой и алькантарой. При желании интерьер можно кастомизировать и выбрать другие эксклюзивные варианты отделки. Внутри для задних пассажиров установлены откидные столики, подставки для отдыха ног и монитор.
Гибридная установка автомобиля осталась без изменений. 5,3-метровый седан Toyota Century оснащен 5,0-литровым V8 и электромотором суммарной мощностью 431 л. с. Установили лишь более громкий спортивный выхлоп.
Цена Toyota Century Complete стартует с 201 000 долларов. На тюнингованное авто распространяется заводская гарантия.
