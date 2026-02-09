Краща, ніж в імператора: презентовано найдорожчу і найрозкішнішу Toyota за $200 000 (фото)

Флагманський седан Toyota Century отримав ексклюзивну версію Complete. Представницьку модель, на якій їздить імператор Японії, зробили ще розкішнішою та більш стильною.

Тюнінг Toyota Century 2026 виконало японське ательє TOM'S. Наразі це найдорожча і найрозкішніша нова модель японської марки. Про це повідомляє сайт Autoblog.

Седан отримав обвіс і 20-дюймові диски

Нова Toyota Century Complete отримала агресивніші бампери, обвіс та задній спойлер. Хромовані деталі замінили темним декором, пасують до нього і ковані 20-дюймові диски RZ-D від BBS чорного кольору.

Салон Toyota Century оздобили дорожчою чорною шкірою з прострочкою та алькантарою. За бажання інтер'єр можна кастомізувати і обрати інші ексклюзивні варіанти оздоблення. Усередині для задніх пасажирів встановлені відкидні столики, підставки для відпочинку ніг та монітор.

Салон оздобили дорогою шкірою та алькантарою

Гібридна установка автомобіля залишилася без змін. 5,3-метровий седан Toyota Century оснащений 5,0-літровим V8 та електромотором сумарною потужністю 431 к. с. Встановили лише гучніший спортивний вихлоп.

Toyota Century оснащена 431-сильною гібридною установкою

Ціна Toyota Century Complete стартує з 201 000 доларів. На тюнінговане авто поширюється заводська гарантія.

