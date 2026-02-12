Зарядка электромобиля в условиях блэкаутов — как не остаться с батареей "на нуле"

Зарядка электромобиля в Украине стала настоящим испытанием в 2026 году. Фокус узнавал, каким образом владельцы электрокаров могут облегчить себе жизнь.

Сейчас в Украине — не лучшее время для владельцев электрокаров. Длительные отключения света в результате российских обстрелов энергетики затрудняют зарядку. В условиях морозов и ускоренной разрядки батареи это превращается в настоящий челлендж. Фокус выяснял, как зарядить электромобиль в Украине в 2026 году.

Дома лучше всего

Конечно, оптимальный вариант — зарядка электромобиля в домашних условиях. Впрочем, она не быстрая и если электроэнергию дают на несколько часов, то этого недостаточно, чтобы зарядить электрокар дома.

Можно оставлять авто в гараже, подключенным к розетке и он автоматически начнет заряжаться, когда свет включат. Однако стоит помнить, что зарядка даже мощностью 5 кВт в нынешних условиях — это уже риск перегрузить сеть, особенно сразу после включения электроэнергии.

Відео дня

Дома заряжаться дешевле всего, но требуется длительное время Фото: Motor Trend

Неплохим вариантом для жителей частных домов являются солнечные панели на крышу, однако вместе с аккумулятором и инвертором они будут стоить почти как половина применяемого электромобиля. Да и зимой их эффективность резко падает. Впрочем, это вариант, который можно рассматривать, ведь отключения света в ближайшие годы никуда не денутся.

В сети можно встретить лайфхаки — например, зарядки электромобиля от обычного бытового генератора. Да, действительно, это возможно, хотя некоторые модели все же блокируют подобную зарядку, поскольку это довольно опасно. Да и быстрой и дешевой подобная зарядка тоже не будет, то есть генератор можно рассматривать разве как крайнюю меру, когда другие варианты недоступны, а ехать нужно.

Важно

Электрокар, бензин или дизель: какие автомобили выгоднее для украинцев в 2026 году

Зарядные станции — дорого, но стабильнее

В таких условиях многие владельцы электрокаров вынуждены пользоваться станциями быстрой зарядки. Тарифы на них и раньше были довольно высокими, а в последнее время резко взлетели.

Так, кое-где зарядка электромобилей уже сравнялась по стоимости с заправкой бензиновых авто, а часть станций не работают из-за тех же отключений электроэнергии.

Зарядные станции в Украине начали оснащать альтернативными источниками энергии Фото: autoua.net

"Мы видим, что рынок зарядной инфраструктуры сейчас работает в условиях повышенных рисков для операторов. Основные драйверы роста тарифов — это подорожание электроэнергии для бизнеса на фоне дефицита энергоресурсов и дополнительные расходы на обеспечение резервного питания", — объясняет Фокусу автоэксперт Виталий Сазонов.

Впрочем, зарядные станции мощнее и быстрее, поэтому есть шанс успеть зарядиться, пока свет не отключили. К тому же, часть из них постепенно оборудуют резервным питанием — мощными генераторами, солнечными панелями или даже небольшими газопоршневыми установками.

"Многие владельцы зарядных локаций подключают генераторы, аккумуляторные системы или альтернативные источники, чтобы поддерживать работу во время отключений. Это значительно повышает капитальные и операционные расходы, что неизбежно влияет на конечный тариф", — отмечает Виталий Сазонов.

А еще мобильные приложения сетей зарядных станций позволяют зарезервировать место заранее, что позволяет не стоять в очереди, а также не попасть на отключение электроэнергии.

"Пользователи приложений могут видеть статус станций, графики плановых отключений на локациях, а также резервировать сессии, фиксируя тариф на момент бронирования. Рост спроса на зарядку также влияет на рынок: когда нагрузка на инфраструктуру увеличивается, а энергосистема работает в напряженном режиме, рыночные механизмы реагируют быстро", — добавляет Виталий Сазонов.

Для владельцев электрокаров сейчас самый сложный период, однако весна уже близко и с наступлением тепла стоит ожидать улучшения ситуации. Тогда и нагрузка на энергосистему будет меньше, и реальный запас хода электрокаров возрастет.

Ранее Фокус сообщал, что продажи электромобилей в Украине в 2026 году обвалились в 11 раз.

Также мы писали, что новый Toyota Highlander 2027 стал электрокаром.