Тест-драйв Range Rover Velar: джентльмен, который не боится грязи

новый Range Rover Velar
Range Rover Velar — самая динамичная модель бренда | Фото: Тарас Брязгунов

Range Rover Velar — мощный и быстрый кроссовер, который хорошо чувствует себя на бездорожье. Фокус испытал авто в условиях снежной зимы.

Он мощный и быстрый, но при этом удивительно хорошо чувствует себя на бездорожье. Он неплохо управляется, но вместе с тем практичный и просторный. Это, пожалуй, самый нетипичный представитель своего бренда. На тесте Фокуса — кроссовер Range Rover Velar.

Range Rover Velar
Кроссовер отличается стремительным силуэтом с высокой оконной линией
Фото: Тарас Брязгунов

Стильный турер — дизайн Range Rover Velar

Velar — самый динамичный Range Rover, и это особенно видно при взгляде на авто в профиль. Длинный капот, короткие свесы кузова, высокая оконная линия и большой угол наклона задних стоек крыши делают силуэт стремительным — это, скорее, турер, чем кроссовер.

Фирменная продолговатая решетка радиатора Range Rover сочетается с тонкими фарами. Капот и передние крылья украшены декором, а дверные ручки Задняя часть сужена, а стекло прикрыто сверху большим спойлером. Топовая версия Autobiography отличается пиксельными фарами и 21-дюймовыми дисками.

Range Rover Velar 2026
Заднее стекло прикрыто спойлером
Фото: Тарас Брязгунов

В линейке Range Rover модель занимает нишу между компактным Evoque и Range Rover Sport. Побратимом Velar является Jaguar F-Pace — в основе обеих моделей лежит алюминиевая платформа JLR D7a.

Размеры Range Rover Velar 2026:

  • длина — 4797 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • высота — 1678 мм;
  • колесная база — 2874 мм.
Люкс и качество — салон Range Rover Velar

Заглянем внутрь. Дорогая красно-черная кожа в отделке сочетается с алькантарой, деревом и лакированными поверхностями, а педали и пороги украсили металлическими накладками. Качество материалов — на высоте, что и неудивительно для авто такого класса.

салон Range Rover Velar
В отделке использованы дорогие кожа и дерево
Фото: Тарас Брязгунов

Четырехспицевый руль дополнен сенсорными кнопками. Цифровая панель приборов имеет изменяемую конфигурацию и при желании на экран можно вывести, например, карту навигации. Есть и проекция на лобовое стекло.

Большую часть центральной панели занимает большой 11,4-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система Pivi Pro работает довольно быстро, однако через меню приходится регулировать и климат-контроль, и подогрев сидений. Физических переключателей нет, что не очень удобно — приходится отвлекаться от дороги.

приборы Range Rover Velar
Цифровой щиток приборов можно настроить под себя
Фото: Тарас Брязгунов
экран Range Rover Velar
На экран выводится карта навигации
Фото: Тарас Брязгунов

Насколько просторен Range Rover Velar

Посадка за рулем у Velar несколько ниже, чем у других Range Rover. Обзорность вперед и по бокам в целом неплохая, однако ее ограничивает небольшое заднее стекло.

Как рулевая колонка, так и передние кресла имеют электропривод с широким диапазоном самых разнообразных регулировок и памятью. Кроме того, есть подогрев и вентиляция, обогревается и руль. Сиденья отличаются хорошей боковой поддержкой, но при этом комфортабельны.

передние сиденья Range Rover Velar
Передние кресла комфортабельные и имеют большое количество регулировок
Фото: Тарас Брязгунов
задние сиденья Range Rover Velar
Задние сиденья также получили электропривод
Фото: Тарас Брязгунов

Кресла Range Rover Velar разделены высокой центральной консолью, в которой есть ниша с беспроводной зарядкой смартфонов, подстаканники и глубокий бокс в подлокотнике с USB-портами. А вот бардачок кроссовера небольшой.

Кроссовер Range Rover Velar — не самый просторный в классе, но на втором ряду места для ног и над головой хватит для пассажиров ростом 180 см. Спинка сидений регулируется с помощью электропривода, что является редкостью даже в премиум-классе. Комфортнее здесь двоим, ведь по центру проходит довольно высокий тоннель.

Для задних пассажиров есть отдельные настройки климата, подогрев и USB-разъемы, которые спрятаны в нише заднего подлокотника.

Багажник Range Rover Velar
Объем багажника Range Rover Velar составляет 552 л
Фото: Тарас Брязгунов
Багажник Range Rover Velar
Спинки задних сидений складываются в пропорции 40:20:40
Багажник рейндж ровер велар
Со сложенными задними креслами образуется 1798-литровый отсек
Фото: Тарас Брязгунов
Под полом установлена запаска-докатка
Под полом установлена запаска-докатка
Фото: Тарас Брязгунов
Багажник Range Rover Velar
Багажник Range Rover Velar
Багажник рейндж ровер велар
Под полом установлена запаска-докатка

Зато багажник Range Rover Velar — немалый: 552 л в обычном состоянии и 1798 л — со сложенными задними сиденьями (в пропорции 40:20:40). Конечно же двери багажника имеют электропривод с сенсором открытия во всех версиях.

Комплектация Range Rover Velar

Конечно, недешевая премиальная модель богато оснащена. Все Range Rover Velar 2026 получили бесключевой доступ, электропакет, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, парктроник, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль. Обязательными являются системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и мониторинга состояния водителя.

Бардачок Range Rover Velar
Бардачок Range Rover Velar небольшой
Фото: Тарас Брязгунов
Бокс Range Rover Velar
Бокс в подлокотнике глубокий и вместительный
Фото: Тарас Брязгунов
У задних пассажиров есть подогрев своих настроек климата
У задних пассажиров есть подогрев своих настроек климата
Фото: Тарас Брязгунов
USB-порты спрятаны в нише за задним подлокотником
USB-порты спрятаны в нише за задним подлокотником
Фото: Тарас Брязгунов
Бардачок Range Rover Velar
Бокс Range Rover Velar
У задних пассажиров есть подогрев своих настроек климата
USB-порты спрятаны в нише за задним подлокотником

Топовая версия Autobiography добавляет панорамную крышу, мощную акустику Meridian, контроль "слепых" зон и систему полуавтономного движения.

Мощный, но с "аппетитом" — двигатель Range Rover Velar

Новый Range Rover Velar в Украине доступен с 3,0-литровым бензиновым турбомотором на 400 сил, а также с турбодизелями объемом 2,0 л (204 л.с.) и 3,0 л (300 л.с.) и 404-сильной плагин-гибридной установкой.

Двигатель Range Rover Velar
3,0-литровая рядная турбошестерня мощная и эластичная, но имеет хороший "аппетит"
Фото: Тарас Брязгунов

На тест Фокусу предоставили бензиновый вариант. Рядная турбошестерня бодрая, быстро раскручивается и радует слух приятным звуком. Двигатель неплохо проявляет себя в среднем диапазоне оборотов. Пиковые 550 Н∙м крутящего момента доступны при 2000-5000 об/мин.

Кроссовер Range Rover Velar стартует до сотни за 5,5 с и далее продолжает уверенный равномерный разгон. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

новый Range Rover Velar
Range Rover Velar стартует до сотни за 5,5 с
Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, и "аппетит" турбошестерни немалый, хоть она и дополнена "мягкой" гибридной установкой. Заявленный расход топлива — 9,6-10,2 л/100 км в смешанном цикле. У нас во время теста кроссовер расходовал 14-15 л на 100 км в городе, а в пробках — 16-17 л/100 км. Хотя стоит отметить, что в сильный мороз не работает система start-stop и бензиновый двигатель не глушится при остановках.

Управляемость Range Rover Velar

Range Rover Velar — один из немногих спортивных кроссоверов, который не пасует на бездорожье. В его арсенале — постоянный полный привод, система Terrain Response 2, которая самостоятельно подстраивает авто под дорожное покрытие, помощь на спуске HDC и внедорожный круиз-контроль ATPC.

Рейндж Ровер Велар
Кроссовер хорошо чувствует себя на бездорожье
Фото: Тарас Брязгунов

Пневмоподвеска позволяет увеличить клиренс с 205 до 251 мм, что позволяет преодолевать броды глубиной до 580 мм.

Бездорожье — стихия всех Range Rover, однако Velar умеет порадовать и на асфальте. Заднеприводный уклон обеспечивает неплохую управляемость. Кроссовер обычно послушный и маневренный, однако в спортивном режиме на скользкой дороге все же может немного вилять "кормой". Впрочем, траекторию нетрудно подправить педалью газа.

Range Rover Velar 2026
Задняя часть Range Rover Velar заужена
Фото: Тарас Брязгунов

Руль Range Rover Velar довольно точный и наполняется весом по мере роста скорости. Несмотря на пневмоподвеску, езда на 21-дюймовых колесах довольно упругая и некоторые неровности дорог дают о себе знать. Зато благодаря таким настройкам Range Rover Velar не слишком кренится в поворотах.

Кроме того, стоит отметить эффективные тормоза и очень качественную шумоизоляцию — даже на больших скоростях в салоне Range Rover Velar тихо.

новый Range Rover Velar
Благодаря заднеприводному уклону кроссовер неплохо управляется
Фото: Тарас Брязгунов

Цена Range Rover Velar

Новый Range Rover Velar в Украине стоит от 3 593 460 гривен за базовый вариант S, а модель с 400-сильным турбомотором в комплектации Autobiography стартует с 4 295 730 гривен.

Вердикт Фокуса

Range Rover Velar — нетипичная модель бренда, которая ставит на динамику и управляемость. Впрочем, и о традиционных внедорожных способностях не забыли — они лучше, чем у большинства моделей этого класса.

фара Range Rover Velar
Топовая версия Autobiography отличается пиксельными фарами
Фото: Тарас Брязгунов
ручка Range Rover Velar
Дверные ручки кроссовера выдвижные
Фото: Тарас Брязгунов
Капот украшен декором
Капот украшен декором
Фото: Тарас Брязгунов
фара Range Rover Velar
ручка Range Rover Velar
Капот украшен декором

Плюсы Range Rover Velar:

  • качественный салон;
  • неплохая динамика;
  • интересная управляемость.

Минусы Range Rover Velar:

  • немалый расход горючего;
  • высокая цена.

Технические характеристики Range Rover Velar

Тип двигуна бензиновий, з турбонаддувом
Кількість і розташування циліндрів R6
Об'єм двигуна 2996
Потужність двигуна, к. с./об/хв 400/5500
Обертальний момент, Нм/об/хв 550/2000-5000
Коробка передач 8-ст. автоматична
Привід повний
Споживання пального, л/100 км 9,6-10,2
Макс. швидкість, км/год 250
Розгін 0–100 км/год, с 5,5
Об'єм паливного баку, л 83
