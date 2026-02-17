Тест-драйв Range Rover Velar: джентльмен, который не боится грязи
Range Rover Velar — мощный и быстрый кроссовер, который хорошо чувствует себя на бездорожье. Фокус испытал авто в условиях снежной зимы.
Он мощный и быстрый, но при этом удивительно хорошо чувствует себя на бездорожье. Он неплохо управляется, но вместе с тем практичный и просторный. Это, пожалуй, самый нетипичный представитель своего бренда. На тесте Фокуса — кроссовер Range Rover Velar.
Стильный турер — дизайн Range Rover Velar
Velar — самый динамичный Range Rover, и это особенно видно при взгляде на авто в профиль. Длинный капот, короткие свесы кузова, высокая оконная линия и большой угол наклона задних стоек крыши делают силуэт стремительным — это, скорее, турер, чем кроссовер.
Фирменная продолговатая решетка радиатора Range Rover сочетается с тонкими фарами. Капот и передние крылья украшены декором, а дверные ручки Задняя часть сужена, а стекло прикрыто сверху большим спойлером. Топовая версия Autobiography отличается пиксельными фарами и 21-дюймовыми дисками.
В линейке Range Rover модель занимает нишу между компактным Evoque и Range Rover Sport. Побратимом Velar является Jaguar F-Pace — в основе обеих моделей лежит алюминиевая платформа JLR D7a.
Размеры Range Rover Velar 2026:
- длина — 4797 мм;
- ширина — 1930 мм;
- высота — 1678 мм;
- колесная база — 2874 мм.
Люкс и качество — салон Range Rover Velar
Заглянем внутрь. Дорогая красно-черная кожа в отделке сочетается с алькантарой, деревом и лакированными поверхностями, а педали и пороги украсили металлическими накладками. Качество материалов — на высоте, что и неудивительно для авто такого класса.
Четырехспицевый руль дополнен сенсорными кнопками. Цифровая панель приборов имеет изменяемую конфигурацию и при желании на экран можно вывести, например, карту навигации. Есть и проекция на лобовое стекло.
Большую часть центральной панели занимает большой 11,4-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система Pivi Pro работает довольно быстро, однако через меню приходится регулировать и климат-контроль, и подогрев сидений. Физических переключателей нет, что не очень удобно — приходится отвлекаться от дороги.
Насколько просторен Range Rover Velar
Посадка за рулем у Velar несколько ниже, чем у других Range Rover. Обзорность вперед и по бокам в целом неплохая, однако ее ограничивает небольшое заднее стекло.
Как рулевая колонка, так и передние кресла имеют электропривод с широким диапазоном самых разнообразных регулировок и памятью. Кроме того, есть подогрев и вентиляция, обогревается и руль. Сиденья отличаются хорошей боковой поддержкой, но при этом комфортабельны.
Кресла Range Rover Velar разделены высокой центральной консолью, в которой есть ниша с беспроводной зарядкой смартфонов, подстаканники и глубокий бокс в подлокотнике с USB-портами. А вот бардачок кроссовера небольшой.
Кроссовер Range Rover Velar — не самый просторный в классе, но на втором ряду места для ног и над головой хватит для пассажиров ростом 180 см. Спинка сидений регулируется с помощью электропривода, что является редкостью даже в премиум-классе. Комфортнее здесь двоим, ведь по центру проходит довольно высокий тоннель.
Для задних пассажиров есть отдельные настройки климата, подогрев и USB-разъемы, которые спрятаны в нише заднего подлокотника.
Зато багажник Range Rover Velar — немалый: 552 л в обычном состоянии и 1798 л — со сложенными задними сиденьями (в пропорции 40:20:40). Конечно же двери багажника имеют электропривод с сенсором открытия во всех версиях.
Комплектация Range Rover Velar
Конечно, недешевая премиальная модель богато оснащена. Все Range Rover Velar 2026 получили бесключевой доступ, электропакет, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, парктроник, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль. Обязательными являются системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и мониторинга состояния водителя.
Топовая версия Autobiography добавляет панорамную крышу, мощную акустику Meridian, контроль "слепых" зон и систему полуавтономного движения.Важно
Мощный, но с "аппетитом" — двигатель Range Rover Velar
Новый Range Rover Velar в Украине доступен с 3,0-литровым бензиновым турбомотором на 400 сил, а также с турбодизелями объемом 2,0 л (204 л.с.) и 3,0 л (300 л.с.) и 404-сильной плагин-гибридной установкой.
На тест Фокусу предоставили бензиновый вариант. Рядная турбошестерня бодрая, быстро раскручивается и радует слух приятным звуком. Двигатель неплохо проявляет себя в среднем диапазоне оборотов. Пиковые 550 Н∙м крутящего момента доступны при 2000-5000 об/мин.
Кроссовер Range Rover Velar стартует до сотни за 5,5 с и далее продолжает уверенный равномерный разгон. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.
Впрочем, и "аппетит" турбошестерни немалый, хоть она и дополнена "мягкой" гибридной установкой. Заявленный расход топлива — 9,6-10,2 л/100 км в смешанном цикле. У нас во время теста кроссовер расходовал 14-15 л на 100 км в городе, а в пробках — 16-17 л/100 км. Хотя стоит отметить, что в сильный мороз не работает система start-stop и бензиновый двигатель не глушится при остановках.
Управляемость Range Rover Velar
Range Rover Velar — один из немногих спортивных кроссоверов, который не пасует на бездорожье. В его арсенале — постоянный полный привод, система Terrain Response 2, которая самостоятельно подстраивает авто под дорожное покрытие, помощь на спуске HDC и внедорожный круиз-контроль ATPC.
Пневмоподвеска позволяет увеличить клиренс с 205 до 251 мм, что позволяет преодолевать броды глубиной до 580 мм.
Бездорожье — стихия всех Range Rover, однако Velar умеет порадовать и на асфальте. Заднеприводный уклон обеспечивает неплохую управляемость. Кроссовер обычно послушный и маневренный, однако в спортивном режиме на скользкой дороге все же может немного вилять "кормой". Впрочем, траекторию нетрудно подправить педалью газа.
Руль Range Rover Velar довольно точный и наполняется весом по мере роста скорости. Несмотря на пневмоподвеску, езда на 21-дюймовых колесах довольно упругая и некоторые неровности дорог дают о себе знать. Зато благодаря таким настройкам Range Rover Velar не слишком кренится в поворотах.
Кроме того, стоит отметить эффективные тормоза и очень качественную шумоизоляцию — даже на больших скоростях в салоне Range Rover Velar тихо.
Цена Range Rover Velar
Новый Range Rover Velar в Украине стоит от 3 593 460 гривен за базовый вариант S, а модель с 400-сильным турбомотором в комплектации Autobiography стартует с 4 295 730 гривен.
Вердикт Фокуса
Range Rover Velar — нетипичная модель бренда, которая ставит на динамику и управляемость. Впрочем, и о традиционных внедорожных способностях не забыли — они лучше, чем у большинства моделей этого класса.
Плюсы Range Rover Velar:
- качественный салон;
- неплохая динамика;
- интересная управляемость.
Минусы Range Rover Velar:
- немалый расход горючего;
- высокая цена.
Технические характеристики Range Rover Velar
|Тип двигуна
|бензиновий, з турбонаддувом
|Кількість і розташування циліндрів
|R6
|Об'єм двигуна
|2996
|Потужність двигуна, к. с./об/хв
|400/5500
|Обертальний момент, Нм/об/хв
|550/2000-5000
|Коробка передач
|8-ст. автоматична
|Привід
|повний
|Споживання пального, л/100 км
|9,6-10,2
|Макс. швидкість, км/год
|250
|Розгін 0–100 км/год, с
|5,5
|Об'єм паливного баку, л
|83