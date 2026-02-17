Тест-драйв Range Rover Velar: джентльмен, который не боится грязи

Range Rover Velar — мощный и быстрый кроссовер, который хорошо чувствует себя на бездорожье. Фокус испытал авто в условиях снежной зимы.

Он мощный и быстрый, но при этом удивительно хорошо чувствует себя на бездорожье. Он неплохо управляется, но вместе с тем практичный и просторный. Это, пожалуй, самый нетипичный представитель своего бренда. На тесте Фокуса — кроссовер Range Rover Velar.

Кроссовер отличается стремительным силуэтом с высокой оконной линией Фото: Тарас Брязгунов

Стильный турер — дизайн Range Rover Velar

Velar — самый динамичный Range Rover, и это особенно видно при взгляде на авто в профиль. Длинный капот, короткие свесы кузова, высокая оконная линия и большой угол наклона задних стоек крыши делают силуэт стремительным — это, скорее, турер, чем кроссовер.

Фирменная продолговатая решетка радиатора Range Rover сочетается с тонкими фарами. Капот и передние крылья украшены декором, а дверные ручки Задняя часть сужена, а стекло прикрыто сверху большим спойлером. Топовая версия Autobiography отличается пиксельными фарами и 21-дюймовыми дисками.

Відео дня

Заднее стекло прикрыто спойлером Фото: Тарас Брязгунов

В линейке Range Rover модель занимает нишу между компактным Evoque и Range Rover Sport. Побратимом Velar является Jaguar F-Pace — в основе обеих моделей лежит алюминиевая платформа JLR D7a.

Размеры Range Rover Velar 2026:

длина — 4797 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1678 мм;

колесная база — 2874 мм.

Важно

Тест-драйв нового Defender OCTA: мощный "спорткар" для бездорожья

Люкс и качество — салон Range Rover Velar

Заглянем внутрь. Дорогая красно-черная кожа в отделке сочетается с алькантарой, деревом и лакированными поверхностями, а педали и пороги украсили металлическими накладками. Качество материалов — на высоте, что и неудивительно для авто такого класса.

В отделке использованы дорогие кожа и дерево Фото: Тарас Брязгунов

Четырехспицевый руль дополнен сенсорными кнопками. Цифровая панель приборов имеет изменяемую конфигурацию и при желании на экран можно вывести, например, карту навигации. Есть и проекция на лобовое стекло.

Большую часть центральной панели занимает большой 11,4-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система Pivi Pro работает довольно быстро, однако через меню приходится регулировать и климат-контроль, и подогрев сидений. Физических переключателей нет, что не очень удобно — приходится отвлекаться от дороги.

Цифровой щиток приборов можно настроить под себя Фото: Тарас Брязгунов На экран выводится карта навигации Фото: Тарас Брязгунов

Насколько просторен Range Rover Velar

Посадка за рулем у Velar несколько ниже, чем у других Range Rover. Обзорность вперед и по бокам в целом неплохая, однако ее ограничивает небольшое заднее стекло.

Как рулевая колонка, так и передние кресла имеют электропривод с широким диапазоном самых разнообразных регулировок и памятью. Кроме того, есть подогрев и вентиляция, обогревается и руль. Сиденья отличаются хорошей боковой поддержкой, но при этом комфортабельны.

Передние кресла комфортабельные и имеют большое количество регулировок Фото: Тарас Брязгунов Задние сиденья также получили электропривод Фото: Тарас Брязгунов

Кресла Range Rover Velar разделены высокой центральной консолью, в которой есть ниша с беспроводной зарядкой смартфонов, подстаканники и глубокий бокс в подлокотнике с USB-портами. А вот бардачок кроссовера небольшой.

Кроссовер Range Rover Velar — не самый просторный в классе, но на втором ряду места для ног и над головой хватит для пассажиров ростом 180 см. Спинка сидений регулируется с помощью электропривода, что является редкостью даже в премиум-классе. Комфортнее здесь двоим, ведь по центру проходит довольно высокий тоннель.

Для задних пассажиров есть отдельные настройки климата, подогрев и USB-разъемы, которые спрятаны в нише заднего подлокотника.

Объем багажника Range Rover Velar составляет 552 л Фото: Тарас Брязгунов Спинки задних сидений складываются в пропорции 40:20:40 Со сложенными задними креслами образуется 1798-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом установлена запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Зато багажник Range Rover Velar — немалый: 552 л в обычном состоянии и 1798 л — со сложенными задними сиденьями (в пропорции 40:20:40). Конечно же двери багажника имеют электропривод с сенсором открытия во всех версиях.

Комплектация Range Rover Velar

Конечно, недешевая премиальная модель богато оснащена. Все Range Rover Velar 2026 получили бесключевой доступ, электропакет, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, парктроник, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль. Обязательными являются системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и мониторинга состояния водителя.

Бардачок Range Rover Velar небольшой Фото: Тарас Брязгунов Бокс в подлокотнике глубокий и вместительный Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров есть подогрев своих настроек климата Фото: Тарас Брязгунов USB-порты спрятаны в нише за задним подлокотником Фото: Тарас Брязгунов

Топовая версия Autobiography добавляет панорамную крышу, мощную акустику Meridian, контроль "слепых" зон и систему полуавтономного движения.

Важно

Тест-драйв нового Volvo XC60 T8: универсальный вариант

Мощный, но с "аппетитом" — двигатель Range Rover Velar

Новый Range Rover Velar в Украине доступен с 3,0-литровым бензиновым турбомотором на 400 сил, а также с турбодизелями объемом 2,0 л (204 л.с.) и 3,0 л (300 л.с.) и 404-сильной плагин-гибридной установкой.

3,0-литровая рядная турбошестерня мощная и эластичная, но имеет хороший "аппетит" Фото: Тарас Брязгунов

На тест Фокусу предоставили бензиновый вариант. Рядная турбошестерня бодрая, быстро раскручивается и радует слух приятным звуком. Двигатель неплохо проявляет себя в среднем диапазоне оборотов. Пиковые 550 Н∙м крутящего момента доступны при 2000-5000 об/мин.

Кроссовер Range Rover Velar стартует до сотни за 5,5 с и далее продолжает уверенный равномерный разгон. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Range Rover Velar стартует до сотни за 5,5 с Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, и "аппетит" турбошестерни немалый, хоть она и дополнена "мягкой" гибридной установкой. Заявленный расход топлива — 9,6-10,2 л/100 км в смешанном цикле. У нас во время теста кроссовер расходовал 14-15 л на 100 км в городе, а в пробках — 16-17 л/100 км. Хотя стоит отметить, что в сильный мороз не работает система start-stop и бензиновый двигатель не глушится при остановках.

Управляемость Range Rover Velar

Range Rover Velar — один из немногих спортивных кроссоверов, который не пасует на бездорожье. В его арсенале — постоянный полный привод, система Terrain Response 2, которая самостоятельно подстраивает авто под дорожное покрытие, помощь на спуске HDC и внедорожный круиз-контроль ATPC.

Кроссовер хорошо чувствует себя на бездорожье Фото: Тарас Брязгунов

Пневмоподвеска позволяет увеличить клиренс с 205 до 251 мм, что позволяет преодолевать броды глубиной до 580 мм.

Бездорожье — стихия всех Range Rover, однако Velar умеет порадовать и на асфальте. Заднеприводный уклон обеспечивает неплохую управляемость. Кроссовер обычно послушный и маневренный, однако в спортивном режиме на скользкой дороге все же может немного вилять "кормой". Впрочем, траекторию нетрудно подправить педалью газа.

Задняя часть Range Rover Velar заужена Фото: Тарас Брязгунов

Руль Range Rover Velar довольно точный и наполняется весом по мере роста скорости. Несмотря на пневмоподвеску, езда на 21-дюймовых колесах довольно упругая и некоторые неровности дорог дают о себе знать. Зато благодаря таким настройкам Range Rover Velar не слишком кренится в поворотах.

Кроме того, стоит отметить эффективные тормоза и очень качественную шумоизоляцию — даже на больших скоростях в салоне Range Rover Velar тихо.

Благодаря заднеприводному уклону кроссовер неплохо управляется Фото: Тарас Брязгунов

Цена Range Rover Velar

Новый Range Rover Velar в Украине стоит от 3 593 460 гривен за базовый вариант S, а модель с 400-сильным турбомотором в комплектации Autobiography стартует с 4 295 730 гривен.

Вердикт Фокуса

Range Rover Velar — нетипичная модель бренда, которая ставит на динамику и управляемость. Впрочем, и о традиционных внедорожных способностях не забыли — они лучше, чем у большинства моделей этого класса.

Топовая версия Autobiography отличается пиксельными фарами Фото: Тарас Брязгунов Дверные ручки кроссовера выдвижные Фото: Тарас Брязгунов Капот украшен декором Фото: Тарас Брязгунов

Плюсы Range Rover Velar:

качественный салон;

неплохая динамика;

интересная управляемость.

Минусы Range Rover Velar:

немалый расход горючего;

высокая цена.

Технические характеристики Range Rover Velar

Тип двигуна бензиновий, з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R6 Об'єм двигуна 2996 Потужність двигуна, к. с./об/хв 400/5500 Обертальний момент, Нм/об/хв 550/2000-5000 Коробка передач 8-ст. автоматична Привід повний Споживання пального, л/100 км 9,6-10,2 Макс. швидкість, км/год 250 Розгін 0–100 км/год, с 5,5 Об'єм паливного баку, л 83

Важно