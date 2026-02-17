Тест-драйв Range Rover Velar: джентльмен, який не боїться бруду

Range Rover Velar — потужний і швидкий кросовер, який добре почувається на бездоріжжі. Фокус випробував авто в умовах сніжної зими.

Він потужний та швидкий, але при цьому на диво добре почувається на бездоріжжі. Він непогано керується, але разом із тим практичний та просторий. Це, мабуть, найбільш нетиповий представник свого бренду. На тесті Фокусу – кросовер Range Rover Velar.

Кросовер вирізняється стрімким силуетом із високою віконною лінією Фото: Тарас Брязгунов

Стильний турер — дизайн Range Rover Velar

Velar – найдинамічніший Range Rover, і це особливо видно на погляді на авто у профіль. Довгий капот, короткі звиси кузова, висока віконна лінія та великий кут нахилу задніх стійок даху роблять силует стрімким — це, швидше, турер, ніж кросовер.

Фірмова продовгувата решітка радіатора Range Rover поєднується з тонкими фарами. Капот та передні крила прикрашені декором, а дверні ручки Задня частина звужена, а скло прикрите зверху чималим спойлером. Топова версія Autobiography вирізняється піксельними фарами та 21-дюймовими дисками.

Відео дня

Заднє скло прикрите спойлером Фото: Тарас Брязгунов

У лінійці Range Rover модель займає нішу між компактним Evoque та Range Rover Sport. Побратимом Velar є Jaguar F-Pace – в основі обох моделей лежить алюмінієва платформа JLR D7a.

Розміри Range Rover Velar 2026:

довжина – 4797 мм;

ширина – 1930 мм;

висота – 1678 мм;

колісна база – 2874 мм.

Важливо

Тест-драйв нового Defender OCTA: потужний "спорткар" для бездоріжжя

Люкс і якість – салон Range Rover Velar

Заглянемо усередину. Дорога червоно-чорна шкіра в оздобленні поєднується із алькантарою, деревом та лакованими поверхнями, а педалі та пороги прикрасили металевими накладками. Якість матеріалів – на висоті, що й не дивно для авто такого класу.

В озждобленні використані дорогі шкіра та дерево Фото: Тарас Брязгунов

Чотириспицеве кермо доповнене сенсорними кнопками. Цифрова панель приладів має змінну конфігурацію і за бажання на екран можна вивести, наприклад, карту навігації. Є і проєкція на лобове скло.

Більшу частину центральної панелі займає великий 11,4-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система Pivi Pro працює доволі швидко, проте через меню доводиться регулювати і клімат-контроль, і підігрів сидінь. Фізичних перемикачів немає, що не дуже зручно – доводиться відволікатися від дороги.

Цифровий щиток приладів можна налаштувати під себе Фото: Тарас Брязгунов На екран виводиться карта навігації Фото: Тарас Брязгунов

Наскільки просторий Range Rover Velar

Посадка за кермом у Velar дещо нижча, аніж у інших Range Rover. Оглядовість уперед та з боків загалом непогана, проте її обмежує невелике заднє скло.

Як кермова колонка, так і передні крісла мають електропривід із широким діапазоном найрізноманітніших регулювань та пам’яттю. Крім того, є підігрів і вентиляція, обігрівається і кермо. Сидіння вирізняються гарною боковою підтримкою, але при цьому комфортабельні.

Передні крісла комфортабельні та мають велику кількість регулювань Фото: Тарас Брязгунов Задні сидіння також отримали електропривід Фото: Тарас Брязгунов

Крісла Range Rover Velar розділені високою центральною консоллю, в якій є ніша з бездротовою зарядкою смартфонів, підсклянники та глибокий бокс у підлокітнику з USB-портами. А от бардачок кросовера невеликий.

Кросовер Range Rover Velar – не найпросторіший у класі, але на другому ряду місця для ніг і над головою вистачить для пасажирів ростом 180 см. Спинка сидінь регулюється з допомогою електроприводу, що є рідкістю навіть у преміумкласі. Комфортніше тут двом, адже по центру проходить досить високий тунель.

Для задніх пасажирів є окремі налаштування клімату, підігрів та USB-роз’єми, які сховані в ніші заднього підлокітника.

Об'єм багажника Range Rover Velar становить 552 л Фото: Тарас Брязгунов Спинки задніх сидінь складаються в пропорції 40:20:40 Зі складеними задніми кріслами утворюється 1798-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою встановлена запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Натомість багажник Range Rover Velar – чималий: 552 л у звичайному стані та 1798 л – зі складеними задніми сидіннями (у пропорції 40:20:40). Звісно ж двері багажника мають електропривід із сенсором відкриття у всіх версіях.

Комплектація Range Rover Velar

Звісно, недешева преміальна модель багато оснащена. Усі Range Rover Velar 2026 отримали безключовий доступ, електропакет, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, парктронік, датчики світла та дощу, адаптивний круїз-контроль. Обов’язковими є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та моніторингу стану водія.

Бардачок Range Rover Velar невеликий Фото: Тарас Брязгунов Бокс у підлокітнику глибокий і місткий Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є підігрівісвої налаштування клімату Фото: Тарас Брязгунов USB-порти сховані в ніші за заднім підлокітником Фото: Тарас Брязгунов

Топова версія Autobiography додає панорамний дах, потужну акустику Meridian, контроль "сліпих" зон та система напівавтономного руху.

Важливо

Тест-драйв нового Volvo XC60 T8: універсальний варіант

Потужний, але з "апетитом" — двигун Range Rover Velar

Новий Range Rover Velar в Україні доступний із 3,0-літровим бензиновим турбомотором на 400 сил, а також із турбодизелями об’ємом 2,0 л (204 к. с.) та 3,0 л (300 к. с.) і 404-сильною плагін-гібридною установкою.

3,0-літрова рядна турбошістка потужна і еластична, але має добрий "апетит" Фото: Тарас Брязгунов

На тест Фокусу надали бензиновий варіант. Рядна турбошістка бадьора, швидко розкручується та радує слух приємним звуком. Двигун непогано проявляє себе у середньому діапазоні оборотів. Пікові 550 Н∙м крутного моменту доступні при 2000-5000 об/хв.

Кросовер Range Rover Velar стартує до сотні за 5,5 с і далі продовжує впевнений рівномірний розгін. Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Range Rover Velar стартує до сотні за 5,5 с Фото: Тарас Брязгунов

Утім, і "апетит" турбошістки чималий, хоч вона і доповнена "м’якою" гібридною установкою. Заявлена витрата пального – 9,6-10,2 л/100 км у змішаному циклі. У нас під час тесту кросовер витрачав 14-15 л на 100 км у місті, а у заторах – 16-17 л/100 км. Хоча варто відзначити, що у сильний мороз не працює система start-stop і бензиновий двигун не глушиться під час зупинок.

Керованість Range Rover Velar

Range Rover Velar – один із небагатьох спортивних кросоверів, який не пасує на бездоріжжі. У його арсеналі – постійний повний привід, система Terrain Response 2, яка самостійно підлаштовує авто під дорожнє покриття, допомога на спуску HDC та позашляховий круїз-контроль ATPC.

Кросовер добре почувається на бездоріжжі Фото: Тарас Брязгунов

Пневмопідвіска дозволяє збільшити кліренс із 205 до 251 мм, що дає змогу долати броди глибиною до 580 мм.

Бездоріжжя – стихія усіх Range Rover, проте Velar вміє порадувати і на асфальті. Задньопривідний ухил забезпечує непогану керованість. Кросовер зазвичай слухняний і маневрений, проте у спортивному режимі на слизькій дорозі все ж може трохи виляти "кормою". Утім, траєкторію неважко підправити педаллю газу.

Задня частина Range Rover Velar звужена Фото: Тарас Брязгунов

Кермо Range Rover Velar доволі точне і наповнюється вагою по мірі росту швидкості. Попри пневмопідвіску, їзда на 21-дюймових колесах доволі пружна і деякі нерівності доріг дають про себе знати. Зате завдяки таким налаштуванням Range Rover Velar не надто крениться у поворотах.

Крім того, варто відзначити ефективні гальма та дуже якісну шумоізоляцію — навіть на великих швидкостях у салоні Range Rover Velar тихо.

Завдяки задньопривідному ухилу кросовер непогано керується Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Range Rover Velar

Новий Range Rover Velar в Україні коштує від 3 593 460 гривень за базовий варіант S, а модель із 400-сильним турбомотором у комплектації Autobiography стартує з 4 295 730 гривень.

Вердикт Фокусу

Range Rover Velar – нетипова модель бренду, яка ставить на динаміку та керованість. Утім, і про традиційні позашляхові здібності не забули – вони кращі, аніж у більшості моделей цього класу.

Топова версія Autobiography вирізняється піксельними фарами Фото: Тарас Брязгунов Дверні ручки кросовера висувні Фото: Тарас Брязгунов Капот прикрашений декором Фото: Тарас Брязгунов

Плюси Range Rover Velar:

якісний салон;

непогана динаміка;

цікава керованість.

Мінуси Range Rover Velar:

чимала витрата пального;

висока ціна.

Технічні характеристики Range Rover Velar

Тип двигуна бензиновий, з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R6 Об'єм двигуна 2996 Потужність двигуна, к. с./об/хв 400/5500 Обертальний момент, Нм/об/хв 550/2000-5000 Коробка передач 8-ст. автоматична Привід повний Споживання пального, л/100 км 9,6-10,2 Макс. швидкість, км/год 250 Розгін 0–100 км/год, с 5,5 Об'єм паливного баку, л 83

Важливо