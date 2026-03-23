Тест-драйв Opel Frontera: повернення у новому образі

На українському ринку з’явився відроджений Opel Frontera. Фокус випробував нову модель, яка кардинально змінилася, і визначив її сильні та слабкі сторони.

Оригінальний Opel Frontera, який випускали з 1991 по 2005 рік, був класичним рамним позашляховиком і свого часу став доволі популярним в Україні. Тепер Frontera повертається, проте абсолютно в іншому форматі — як компактний і недорогий сімейний кросовер В-класу. Фокус оцінив новий формат Opel Frontera.

Дизайн Opel Frontera

Зовні новий Opel Frontera також не має нічого спільного зі знаменитим предком. Кросовер вирізняється стриманим дизайном із класичним двооб’ємним силуетом. У нього високий капот, масивні бампери, розширені крила та товсті задні стійки даху.

Новий Opel Frontera став компактним кросовером В-класу Фото: Тарас Брязгунов

Передня частина витримана у фірмовій стилістиці Opel Vizor – із чорною вставкою на місці радіаторної решітки та продовгуватими фарами. До речі, передня оптика світлодіодна у всіх Opel Frontera 2026.

Заднє скло прикрите спойлером. У дорожчій версії GS діодними є й оригінальні розділені ліхтарі. До того ж, у цьому випадку дах пофарбований у чорний колір і встановлені 17-дюймові литі диски.

Кросовер Opel Frontera збудований на архітектурі Smart Car Platform, тобто є близьким родичем Citroen C3 і C3 Aircross. За розмірами він займає нішу між Opel Mokka та Grandland.

Зовні нова модель нічим не нагадує відомого предка Фото: Тарас Брязгунов

Габарити Opel Frontera 2026:

довжина – 4385 мм;

ширина – 1795 мм;

висота – 1655 мм;

колісна база – 2671 мм.

Салон Opel Frontera

Заглянемо усередину. В інтер’єрі Frontera переважає знайомий стиль сучасних Opel із рубаними поверхнями, скошеним ізнизу триспицевим кермом та мініатюрним джойстиком КПП.

Компонування салону знайоме за іншими сучасними Opel Фото: Тарас Брязгунов

В оздобленні чимало сріблястих вставок, а сидіння обшиті непоганою чорно-сірою тканиною. Жорсткого пластику усередині вистачає, хоча враховуючи ціну авто, нічого критичного у цьому немає.

Зате в доступному авто встановлені два 10-дюймових екрани на передній панелі. Показники цифрового щитка приладів добре зчитуються.

Меню мультимедіа просте та зрозуміле. Якщо налаштування аудіо змінюються через тачскрін (хоча кнопки на кермі також є), то для регулювання клімату передбачені звичні фізичні перемикачі, що дуже зручно і менше відволікає від дороги.

Цифровий щиток приладів є стандартним для всіх Opel Frontera 2026 Фото: Тарас Брязгунов

Нижче розташовані ніша із бездротовою зарядкою смартфона та USB-портами, а також підсклянники з оригінальними резинками-фіксаторами. Opel Frontera 2026 має доволі місткий бардачок із поличкою та невеликий бокс у підлокітнику.

Компактний, але просторий

Посадка за кермом в Opel Frontera доволі висока, що забезпечує непоганий огляд вперед і з боків. Оглядовість назад теж загалом прийнятна.

Сидіння та кермо мають підігрів у базовій версії Фото: Тарас Брязгунов Другий ряд кросовера просторий Фото: Тарас Брязгунов

Передні сидіння пружні і доволі непогано утримують спину. Діапазону регулювань у них і керма (за висотою і вильотом) вистачає. Примітно, що у всіх Opel Frontera в Україні підігрівом оснащені не лише крісла, а й кермо і лобове скло.

Для своїх розмірів новий Opel Frontera просторий – ззаду місця для ніг і над головою цілком достатньо. Враховуючи ширину салону і центральний тунель ззаду все ж комфортніше двом, проте і три пасажири за потреби помістяться. Для них є USB-порти, а от підлокітник відсутній.

Об'єм багажника Opel Frontera — 460 л Фото: Тарас Брязгунов Підлога виконана дворівневою Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними сидіннями утворюється 1600-літровий багажник Фото: Тарас Брязгунов

Об’єм багажника Opel Frontera 2026 також чималий: 460 л у звичайному стані та 1600 л — зі складеними задніми кріслами. Підлога тут дворівнева, а з боків є невеликі ніші, проте запаска відсутня.

Комплектація Opel Frontera

Недорогий кросовер Opel Frontera "порожнім" не назвеш. Базова версія Selection отримала клімат-контроль, круїз-контроль, підігріви, задній парктронік, камеру, систему контролю втоми водія датчики дощу та світла. Дорожчий варіант GS додає передні паркувальні датчики та контроль "сліпих" зон.

Бардачок доповнений невеликою поличкою Фото: Тарас Брязгунов Підсклянники доповнені оригінальними фіксаторами Фото: Тарас Брязгунов Бокс у підлокітнику невеликий Фото: Тарас Брязгунов

Двигун Opel Frontera

У ЄС кросовер Opel Frontera доступний навіть в електричному виконанні, проте в Україні наразі пропонується тільки 1,2-літровий бензиновий турбомотор із "м’якою" гібридною установкою.

Сумарна віддача становить 145 к. с., чого цілком достатньо легкому (1319 кг) авто. Пікові 230 Н∙м крутного моменту доступні з 1750 об/хв, тому тяги у середньому діапазоні обертів вистачає.

1,2-літровий турбомотор економічний, але не найтихіший Фото: Тарас Брязгунов

Турбомотор доволі жвавий і швидко розкручується. Динаміка Opel Frontera непогана – кросовер може швидко пере налаштуватися в іншу смугу, а розгін до 100 км/год займає 9,1 с.

Утім, на високих обертах бензиновий двигун доволі шумний, та й вібрації часом дають про себе знати. 6-ступінчастий робот із подвійним зчепленням швидкий, але іноді відчутні посмикування на малих швидкостях.

Зате новий Opel Frontera порадує економічністю, що актуально в умовах постійного росту цін на АЗС. Заявлена витрата пального – 5,3 л/100 км у змішаному циклі. Під час тесту в нас вийшло 6,1-6,5 л на 100 км у місті, а із заторами витрата зростала приблизно до 7-8 л/100 км.

Навіть у заторах витрата пального становить 7-8 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

Керованість Opel Frontera

Новий Opel Frontera, звісно, не є таким підкорювачем бездоріжжя, адже доступний тільки з переднім приводом.

Утім, одну річ він усе ж запозичив у попередника – міцну енергоємну підвіску. Українські дороги після зими – не проблема, із більшістю ям ходова без проблем справляється, хай місцями не надто тихо чи плавно. Кросовер не назвеш надто м’яким, але на розбитих дорогах їзда цілком прийнятна.

Утім, варто розуміти, що авто високе, тому і крени кузова помітні, і аеродинамічні шуми після 100 км/год проявляються. Крім того, на великій швидкості кросовер дещо чутливий до бокового вітру.

Підвіска кросовера готова до українських доріг Фото: Тарас Брязгунов

Кермо Opel Frontera доволі легке і хотілося б більше зворотного зв'язку. А от гальма із системою рекуперації добре налаштовані та цілком інформативні.

Ціна Opel Frontera

Доступність Opel Frontera – одна із основних переваг моделі. У базовому виконанні Edition він коштує від 1 072 000 гривень (за авто 2025 року випуску), а у версії GS – від 1 127 000 гривень. Це один із найдешевших гібридних кросоверів на українському ринку і невисока ціна Opel Frontera дозволяє закривати очі на низку рішень, покликаних знизити вартість авто.

Світлодіодні фари входять до базової комплектації Фото: Тарас Брязгунов Ліхтарі кросовера розділені Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Відроджений Opel Frontera змінився до невпізнання і перетворився на доступний кросовер. Він просторий, економічний і непогано пристосований до наших доріг, одначе не варто сприймати його, як спадкоємця рамного Opel Frontera 90-х. Він інший – швидше, тезка, аніж нащадок.

Плюси Opel Frontera:

невисока ціна;

просторі салон і багажник;

невелика витрата пального.

Мінуси Opel Frontera:

немає повного приводу;

слабка шумоізоляція.

Технічні характеристики Opel Frontera 2026

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом+м'яка гібридна установка Кількість і розташування циліндрів R3 Об'єм двигуна 1199 Потужність двигуна, к. с./об/хв 145/5500 Обертальний момент, Нм/об/хв 230/1750 Коробка передач 6-ст. робот з двома зчепленнями Привід передній Споживання пального, місто-траса 4,5-6,4 л/100 км Макс. швидкість, км/год 194 Розгін 0–100 км/год, с 9,1 Об'єм паливного баку, л 44

