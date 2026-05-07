Семейный бестселлер с "огоньком": Honda Accord отмечает 50-летний юбилей (фото)

В этот день 50 лет назад презентовали первую Honda Accord. Фокус расскажет об одной из самых популярных семейных моделей, которая прославила японскую марку на весь мир.

Именно Honda Accord (вместе с Civic) позволила компании закрепиться на глобальном рынке и начать производство авто за пределами Японии. Всего выпущено уже более 25 миллионов Honda Accord, что является одним из лучших показателей в D-классе.

Первая Honda Accord 1976 года была трехдверным хэтчбеком Фото: Honda

История Honda Accord начинается в первой половине 70-х. Японский производитель тогда выпускал преимущественно компактные авто, большую часть которых продавали на внутреннем рынке. Первой успешной экспортной моделью стала Honda Civic — небольшая городская модель с хорошей управляемостью и экономичными двигателями с системой CVVC (форкамеро-факельное зажигание).

Седан Honda Accord 1978 года Фото: Honda

В Honda решили создать старшего брата Civic — более крупную семейную модель с теми же принципами. Изначально его планировали оснастить 2,0-литровой рядной шестеркой, однако все же остановили выбор на более экономной 1,6-литровой четверке мощностью 68-80 л. с. Ее предлагали с 5-ступенчатой механической или 2-ступенчатой полуавтоматической КПП.

Honda Accord 1982 года стала первой японской моделью, которую выпускали в США Фото: Honda

Новая Honda Accord дебютировала 7 мая 1976 года, причем сначала представили 4,1-метровый трехдверный хэтчбек, а через год к нему присоединился более крупный (4,5 м) седан. Позже добавили 1,8-литровый двигатель, усилитель руля, кондиционер и полноценный 3-ступенчатый автомат.

Универсал Honda Accord Aerodeck имел выдвижные фары Фото: Honda

Honda Accord появилась очень удачно, ведь как раз свирепствовал топливный кризис и в Европе и особенно США начали внедрять строгие эконормы. Японская модель соответствовала этим стандартам, была экономичной, надежной и прекрасно управлялась благодаря малому весу и независимой подвеске всех колес. К тому же, благодаря разумной компоновке новая Honda Accord была почти столь же просторной, как значительно большие американские авто.

Honda Accord 1990 года Фото: Honda

Honda Accord хорошо зарекомендовала себя как в Японии, так и по обе стороны Атлантики, поэтому развитие модели решили продолжить и 22 сентября 1981 года представили второе ее поколение. Седан и хэтчбек подросли в размерах и получили усовершенствованные двигатели мощностью до 110 сил. Среди опций появились люк, центральный замок, электростеклоподъемники и круиз-контроль.

В 1993 году появилась первая европейская Honda Accord Фото: Honda

А через год именно Honda Accord стала первым японским авто, которое начали выпускать в США. Специально для этого построили современный завод в Мэрисвилле (штат Огайо).

Выпустили всего 3789 Honda Accord Type R Фото: Honda

Третье поколение Honda Accord 1985 года поразило стильным дизайном с выдвижными фарами. В линейке появились купе и трехдверный спортивный универсал Aerodeck. Также добавили 2,0-литровый двигатель мощностью до 145 л. с., ABS, климат-контроль и даже цифровой щиток приборов.

Honda Accord 2003 года Фото: Honda

Начиная с четвертой генерации (1990 год) Honda Accord существенно подросла и получила более мощные двигатели с фирменной системой регулирования фаз газораспределения VTEC. С 1992 года производство Accord начали в Великобритании и Китае.

Honda Accord 2008 года Фото: Honda

С 1993 года модель разделили на две отдельные линейки: американская Honda Accord была крупнее и комфортнее, а версии для Японии и Европы — компактнее и спортивнее.

Именно на европейском рынке в 1998 году седан Honda Accord шестого поколения даже получил 212-сильную заряженную версию Type R с обвесом и спойлером. Выпустили всего 3789 этих авто.

Honda Accord девятого поколения получила плагин-гибридную версию Honda Accord девятого поколения Фото: Honda

Европейские Honda Accord седьмой и восьмой генерации добрались и до Америки, только уже как Acura TSX. Эти модели считаются едва ли не лучшими Accord, ведь имеют выразительный клиновидный дизайн, прекрасно управлялись и получили высокооборотистые четверки мощностью до 190 сил. Зато в США Honda Accord оснастили двигателем V6 и предложили стильное купе.

Honda Accord 2020 года Фото: Honda

Поскольку Honda Accord покинула европейский рынок с 2015 года, то с тех пор в производстве одна версия модели, причем остался только седан. Зато в линейке появились гибрид и плагин-гибрид.

Honda Accord одиннадцатого поколения Фото: Honda

Сейчас в США и Китае выпускают уже одиннадцатое поколение Honda Accord. Модель остается довольно массовой даже во время, когда седаны проигрывают в популярности кроссоверам. Как и раньше, она отличается надежностью и неплохой управляемостью.

