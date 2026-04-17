Легендарный американский скакун: Ford Mustang отмечает день рождения (фото)

Ford Mustang — самый массовый спорткар в мире | Фото: Ford

В этот день 62 года назад представили первый Ford Mustang. Фокус расскажет историю легендарной модели, ставшей самым популярным спорткаром всех времен и народов.

Ford Mustang – один из самых успешных и культовых автомобилей из США. С 1964 года выпущено более 10 миллионов Mustang, что является мировым рекордом среди всех спортивных моделей.

Ford Mustang презентовали 17 апреля 1964 года
Фото: Ford

Отцом Ford Mustang по праву считается гениальный менеджер Ли Яккока. В начале 60-х годов он решил создать автомобиль для молодежи. Он должен был быть компактнее огромных Chevrolet или Pontiac — 4,6 м в длину, стильным и стоить 2500 долларов.

Ли Яккока встречает миллионный Ford Mustang, 1966 год
Разработка модели заняла всего 18 месяцев. Результатом стало стильное двухдверное авто с длинным капотом и сдвинутым назад салоном. Интересно, что Ford Mustang назвали не в честь дикой американской лошади, а из-за сходства с истребителем P-51 Mustang, кабина которого также была сдвинута назад. И уже потом придумали логотип со жеребцом.

Ford Mustang Shelby GT350 1965 года
Презентация Ford Mustang состоялась 17 апреля 1964 года в Нью-Йорке и впервые в мире транслировалась в прямом эфире на телевидении. Американцы влюбились в авто с первого взгляда: за первый день продали 22 тысячи Ford Mustang, к концу года — более 400 тыс., а через полтора года их табун достиг миллиона.

Модель назвали в честь истребителя P-51 Mustang

Такой огромный успех модели объясняется ее доступностью и возможностью удовлетворить самых требовательных автолюбителей. Покупатель мог выбрать купе или кабриолет, механическую или автоматическую коробку передач, заказать кондиционер, дисковые тормоза, радио, усилитель руля.

355-сильный Shelby GT500 1967 года

Изначально на выбор предлагали четыре двигателя — от 3,3-литровой шестерки на 101 л. с. до 4,7-литрового 271-сильного V8.

Важно
Воплощение безопасности и практичности: автомобили Volvo отмечают день рождения (фото)
Воплощение безопасности и практичности: автомобили Volvo отмечают день рождения (фото)

Ford Mustang совершил самую настоящую революцию в Америке. Неудивительно, что скоро у него появились конкуренты — Chevrolet Camaro, Pontiac Firebird, Plymouth Barracuda. Сформировался новый сегмент компактных спортивных моделей pony cars ("авто-пони").

Ford Mustang Boss 429 1969 года с 7,0-литровым 375-сильным V8

Тем не менее Ford Mustang постоянно улучшали. Менялся дизайн, появлялись новые мощные двигатели объемом 5,7 л (250-330 л. с.), 6,4 л (325 л. с.) и 7,0 л (335-375 л. с.).

Ford Mustang второго поколения, 1974 год
К тому же, известный гонщик Кэрол Шелби начал делать тюнинг Ford Mustang. Сначала презентовали 306-сильный Shelby GT350, а впоследствии появился 7,0-литровый 355-сильный GT500, способный разогнаться до сотни за 6,2 с.

Ford Mustang 1986 года
В 1974 году дебютировало второе поколение Ford Mustang, однако оно не смогло повторить успех предшественника из-за невыразительного дизайна. К тому же, топливный кризис заставил резко уменьшить мощность двигателей.

Важно
400-сильный хищник: в Киеве засветился экстремальный внедорожник Ford (фото)
400-сильный хищник: в Киеве засветился экстремальный внедорожник Ford (фото)

Не улучшила ситуацию и третья генерация Ford Mustang с совершенно новым дизайном. Даже топовая версия модели имела 235-сильный двигатель.

Ford Mustang 1994 года
Долгое время модель не могла возродить былую славу, но в 90-х ситуация начала меняться. К 30-летию модели презентовали новый Ford Mustang, которому вернули семейные черты дизайна и мощные (до 390 л. с.) моторы V8.

Ford Mustang 2005 года вернулся к классическому дизайну
Однако по-настоящему переломным стал 2004 год, когда дебютировал совершенно новый Ford Mustang пятого поколения, который дизайном напоминал знаменитого предка 1964 года. С этого времени началось возрождение модели. Вернули и заряженный Shelby GT500, мощность которого быстро довели до 670 сил.

Ford Mustang шестого поколения вышел на европейский рынок
Очень успешным стал Ford Mustang шестой генерации, который впервые начали официально продавать в ЕС и Украине. Он стал более обтекаемым и получил 2,3-литровый турбомотор, однако сохранил и классические восьмерки мощностью до 760 сил.

760-сильный Shelby GT500
Сейчас в производстве уже седьмое поколение Ford Mustang. Авто сочетает классический дизайн с современными дисплеями в салоне. В эпоху электрификации спорткар сохраняет большие V8 и, в отличие от Chevrolet Camaro и Dodge Challenger, останутся в строю. Мало того, появляются безумные версии вроде трекового 815-сильного Mustang GTD за $300 000.

Новый Ford Mustang 2024 года остается верным традициям
И это неудивительно, ведь сейчас Ford Mustang — действительно легендарная модель. В мире существует более 400 клубов фанатов автомобиля, а среди коллекционеров Mustang — экс-президент США Билл Клинтон, актеры Кевин Костнер и Брюс Уиллис и семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон. Mustang можно увидеть в десятках кинофильмов, среди которых — "Мужчина и женщина", "Угнать за 60 секунд", "Буллитт", "Форсаж".

Кстати, недавно культовый Ford Mustang 1970 года решили вернуть в производство.

Также Фокус писал, что 65-летие отмечает самый красивый автомобиль в мире.