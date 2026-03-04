400-сильный хищник: в Киеве засветился экстремальный внедорожник Ford (фото)

В Киеве сфотографировали новый Ford Bronco в заряженном исполнении Raptor. Внедорожнику увеличили мощность до 418 сил и улучшили проходимость.

Ford Bronco Raptor — один из самых экстремальных внедорожников современности. Фото автомобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Ford Bronco Raptor оснащен 418-сильной турбошестерней Фото: Topcars UA

Новый Ford Bronco Raptor — собрат пикапа Ranger Raptor, который в свое время побывал на тесте Фокуса. Две модели построены на одной рамной платформе и оснащены 3,0-литровым V6 с турбонаддувом.

У Ford Bronco Raptor этот двигатель развивает 418 л. с. и 597 Н∙м. С 10-ступенчатым автоматом спринт до сотни занимает 5,6 с, а максимальная скорость ограничена на 184 км/ч. Также внедорожник получил спортивный выхлоп.

Внедорожник стартует до сотни за 5,6 с Фото: Topcars UA

В арсенале Ford Bronco Raptor — полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов, а также усиленная длинноходная подвеска с адаптивными амортизаторами.

Отличить новый Ford Bronco Raptor можно по выпуклому капоту, увеличенному до 332 мм клиренсу, мощной защите днища и внедорожным 37-дюймовым шинам BF Goodrich, для которых понадобились расширители арок. Конкретно это авто имеет набор аксессуаров — крепления для снаряжения, подножки, багажник на крыше и дополнительная оптика.

В салоне установлены спортивные сиденья Фото: Ford

В салоне появились спортивные сиденья с ярко-оранжевым декором. Цена Ford Bronco Raptor составляет 80 000 долларов.

Между прочим, недавно в Киеве заметили новый семейный кроссовер Honda во внедорожном исполнении.

Также Фокус рассказывал об оригинальном внедорожнике Land Rover с дверями как у Lamborghini.