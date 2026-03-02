В Украине появился брутальный семейный кроссовер Honda для бездорожья (фото)

В Украине появилась новая Honda Pilot четвертого поколения. Флагманский кроссовер японской марки отличается брутальным дизайном и не боится бездорожья.

Кроссовер Honda Pilot 2025 во внедорожном исполнении TrailSport заметили в Киеве. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Версия TrailSport подготовлена к бездорожью Фото: Topcars UA

Honda Pilot новой генерации завозят в Украину неофициально, ведь, в отличие от предшественника, нынешняя модель уже не представлена на нашем рынке. Обычно эти авто прибывают из США.

Новая Honda Pilot подросла и достигает более 5 метров в длину, а ее дизайн стал более брутальным и угловатым. У кроссовера классический двухобъемный силуэт с высоким капотом и малыми углами наклона стоек крыши. Широкая решетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами.

Відео дня

На передней панели установлены два экрана Фото: Honda

Конкретно этот кроссовер Honda Pilot в версии TrailSport отличается массивным пластиковым обвесом, увеличенным клиренсом и 18-дюймовыми внедорожными шинами, а его система полного привода перенастроена.

Важно

Легенда из 90-х: в Украине появилась флагманская 30-летняя Honda в новом состоянии (фото)

Honda Pilot предлагают в версиях на 7 и 8 мест, а объем багажника кроссовера составляет 635-3219 л. Во всех версиях установлены два экрана на передней панели.

Кроссовер доступен в версиях на 7 и 8 мест Фото: Honda

Новая Honda Pilot оснащена 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 289 л.с. и 10-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 7,2 с, а максимальная скорость ограничена на 175 км/ч.

Ранее стало известно, что Honda снимет с производства самую оригинальную версию кроссовера CR-V.

Также Фокус писал, что в Киеве заметили новый спортивный кроссовер Audi.