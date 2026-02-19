В Киеве засветился новейший спортивный кроссовер Audi за 2,8 миллиона (фото)

В Киеве сфотографировали новый Audi Q5 2025 в исполнении Sportback. Купе-кроссовер отличается элегантным дизайном и доступен в версиях мощностью до 367 сил

Кроссовер Audi Q5 Sportback — новичок в Украине, ведь поступил в продажу со второй половины 2025 года. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Авто отличается более стремительным силуэтом Фото: Audi

Новый Audi Q5 третьего поколения вышел на рынок в стандартной версии и в варианте Sportback с более стремительным силуэтом как у купе. У него плавные формы кузова, высокая оконная линия и аркообразная крыша.

Кроссовер Audi Q5 Sportback стал больше и просторнее предшественника, а объем его багажника составляет 515-1415 л. На передней панели установлено три дисплея.

Важно

Цена Audi Q5 Sportback в Украине стартует с 2 852 592 гривен и на фото попала как раз самая доступная версия с 2,0-литровым турбодизелем на 204 л.с. и 400 Н∙м и полным приводом. Купе-кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 7,4 с и развить 226 км/ч.

На передней панели установлены три экрана Фото: Audi

Кроме того, новый Audi Q5 Sportback в Украине на данный момент доступен с бензиновыми турбодвигателями объемом 2,0 л (204 и 272 л.с.) и 3,0 л (367 л.с.).

Между прочим, недавно в Киеве засветился и новый Audi A6 шестого поколения.

Также Фокус сообщал, что новый Audi RS5 рассекретили до презентации.