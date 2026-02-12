Цена $35 000 и запас хода 750 км: недорогой электрокроссовер Audi заметили на тестах (фото)

Новый электромобиль Audi E7X сфотографировали во время тестов. Доступный кроссовер будет мощным и недорогим, а также не будет иметь эмблемы с четырьмя кольцами.

Электрокроссовер Audi E7X проходит зимние испытания в Китае, ведь именно в этой стране в 2026 году начнут выпускать модель. О ней рассказали на сайте Autohome.

Новый Audi E7X — второй (после универсала Audi E5 Sportback) представитель семейства недорогих электрических моделей китайского производства, созданных совместно с концерном SAIC. Их особенность — отсутствие фирменной эмблемы в виде четырех колец. Цена Audi E7X составит примерно $35 000.

Электрокар не имеет эмблемы с четырьмя кольцами Фото: autohome.com.cn

Внешне электромобиль Audi E7X почти не отличается от предсерийного концепта. У него высокий капот, расширенные крылья и тоненькие диодные фары и фонари. Тестовое авто имеет опциональные 22-дюймовые диски и камеры вместо зеркал. В профиль кроссовер напоминает Audi Q8, однако несколько больше по размерам.

Габариты Audi E7X 2026:

длина — 5049 мм;

ширина — 1997 мм;

высота — 1710 мм;

колесная база — 3060 мм;

масса — 2584 кг.

Запас хода Audi E7X достигнет 751 км Фото: autohome.com.cn

Салон на фото не показали, зато раскрыли характеристики Audi E7X. Недорогой электрокроссовер предложат в 402-сильной заднеприводной и 670-сильной полноприводной версиях. Максимальная скорость ограничена на 230 км/ч. На выбор предложат батареи емкостью 100 и 109,3 кВт∙ч: запас хода составит от 635 до 751 км.

