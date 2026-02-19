Нового конкурента BMW M3 от Audi рассекретили до презентации (фото)
В интернет попали фото Audi RS5 нового поколения. Заряженная модель впервые станет гибридом и будет значительно мощнее.
Новый Audi RS5 дебютирует в ближайшие месяцы и поступит в продажу с лета и бросит вызов BMW M3. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Заряженный вариант Audi A5 предложат в кузовах лифтбек и универсал. Авто отличается иной решеткой радиатора, более агрессивными бамперами и обвесом. Его крылья серьезно расширены, клиренс уменьшен, а сзади установлены спойлер и диффузор.
Салон Audi RS5 отделан кожей и алькантарой с контрастным красным декором. Установлены спортивные кресла и руль, а на передней панели разместили три отдельных экрана с особой графикой.
Уже известно, что новый Audi RS5 станет плагин-гибридом. 2,9-литровый V6 твин-турбо дополнят двумя электромоторами, что позволит увеличить отдачу до примерно 500 сил. Широкие "сопла" сзади намекают на спортивную выхлопную систему.
Конечно же, новый Audi RS5 2026 сохранит полный привод Quattro, а также получит спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и улучшенные тормоза.
