Нового конкурента BMW M3 от Audi рассекретили до презентации (фото)

В интернет попали фото Audi RS5 нового поколения. Заряженная модель впервые станет гибридом и будет значительно мощнее.

Новый Audi RS5 дебютирует в ближайшие месяцы и поступит в продажу с лета и бросит вызов BMW M3. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

В линейке будут лифтбек и универсал Фото: autoevolution.com

Заряженный вариант Audi A5 предложат в кузовах лифтбек и универсал. Авто отличается иной решеткой радиатора, более агрессивными бамперами и обвесом. Его крылья серьезно расширены, клиренс уменьшен, а сзади установлены спойлер и диффузор.

Сзади видны широкие выхлопные трубы Фото: autoevolution.com

Салон Audi RS5 отделан кожей и алькантарой с контрастным красным декором. Установлены спортивные кресла и руль, а на передней панели разместили три отдельных экрана с особой графикой.

В отделке салона использовали кожу и алькантару Фото: autoevolution.com

Уже известно, что новый Audi RS5 станет плагин-гибридом. 2,9-литровый V6 твин-турбо дополнят двумя электромоторами, что позволит увеличить отдачу до примерно 500 сил. Широкие "сопла" сзади намекают на спортивную выхлопную систему.

Audi RS5 получит спортивные кресла Фото: autoevolution.com

Конечно же, новый Audi RS5 2026 сохранит полный привод Quattro, а также получит спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и улучшенные тормоза.

