Самый быстрый кроссовер Volkswagen впервые заметили на дорогах (фото)

В сеть попали фото Volkswagen T-Roc R второго поколения. Компактный заряженный кроссовер получит турбомотор мощностью более 300 сил.

Новый Volkswagen T-Roc сохранит заряженную R-версию — она выйдет на рынок в 2027 году. Пока же кроссовер проходит тесты за полярным кругом в Швеции. Его фотографии опубликовали на сайте Carscoops.

Заряженный кроссовер отличается более агрессивными бамперами Фото: carscoops.com

Кроссовер Volkswagen T-Roc R во время испытаний оклеили камуфляжной пленкой, однако детали его дизайна можно разглядеть. Спортивная версия отличается более агрессивными бамперами, обвесом и диффузором, а также авто получит 20-дюймовые диски. На фото салона можно разглядеть спортивные кресла.

Важно

Электрокар следующего поколения: в производство поступил новый Volkswagen ID.Unyx 07 (фото)

Уже известно, что новый Volkswagen T-Roc R сохранит 2,0-литровую турбочетверку EA888, однако ее мощность вырастет до 333 л. с. — как у родственных Volkswagen Golf R и CUPRA Formentor VZ. Кроме того, установят 48-вольтную "мягкую" гибридную установку и спортивный выхлоп Akrapovic.

Відео дня

VW T-Roc R получит 333-сильный турбомотор Фото: carscoops.com

Новый VW T-Roc R сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 с и развивать 250 км/ч, то есть это будет самый быстрый кроссовер Volkswagen. Кроме того, авто оснастят полным приводом с функцией векторизации тяги, спортивной подвеской с адаптивными амортизаторами и увеличенными тормозами с синими суппортами.

Между прочим, яркую спортивную версию недавно получил новый Volkswagen Transporter T7.

Также Фокус писал, что тесты проходит и дешевый и мощный электрокроссовер Audi E7X.