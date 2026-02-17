Самый быстрый кроссовер Volkswagen впервые заметили на дорогах (фото)
В сеть попали фото Volkswagen T-Roc R второго поколения. Компактный заряженный кроссовер получит турбомотор мощностью более 300 сил.
Новый Volkswagen T-Roc сохранит заряженную R-версию — она выйдет на рынок в 2027 году. Пока же кроссовер проходит тесты за полярным кругом в Швеции. Его фотографии опубликовали на сайте Carscoops.
Кроссовер Volkswagen T-Roc R во время испытаний оклеили камуфляжной пленкой, однако детали его дизайна можно разглядеть. Спортивная версия отличается более агрессивными бамперами, обвесом и диффузором, а также авто получит 20-дюймовые диски. На фото салона можно разглядеть спортивные кресла.Важно
Уже известно, что новый Volkswagen T-Roc R сохранит 2,0-литровую турбочетверку EA888, однако ее мощность вырастет до 333 л. с. — как у родственных Volkswagen Golf R и CUPRA Formentor VZ. Кроме того, установят 48-вольтную "мягкую" гибридную установку и спортивный выхлоп Akrapovic.
Новый VW T-Roc R сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 с и развивать 250 км/ч, то есть это будет самый быстрый кроссовер Volkswagen. Кроме того, авто оснастят полным приводом с функцией векторизации тяги, спортивной подвеской с адаптивными амортизаторами и увеличенными тормозами с синими суппортами.
Между прочим, яркую спортивную версию недавно получил новый Volkswagen Transporter T7.
