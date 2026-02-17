Найшвидший кросовер Volkswagen уперше помітили на дорогах (фото)

У мережу потрапили фото Volkswagen T-Roc R другого покоління. Компактний заряджений кросовер отримає турбомотор потужністю понад 300 сил.

Новий Volkswagen T-Roc збереже заряджену R-версію — вона вийде на ринок у 2027 році. Поки ж кросовер проходить тести за полярним колом у Швеції. Його світлини опублікували на сайті Carscoops.

Заряджений кросовер вирізняється агресивнішими бамперами Фото: carscoops.com

Кросовер Volkswagen T-Roc R під час випробувань обклеїли камуфляжною плівкою, проте деталі його дизайну можна розгледіти. Спортивна версія вирізняється агресивнішими бамперами, обвісом та дифузором.Також авто отримає 20-дюймові диски. На фото салону можна розгледіти спортивні крісла.

Уже відомо, що новий Volkswagen T-Roc R збереже 2,0-літрову турбочетвірку EA888, проте її потужність зросте до 333 к. с. — як у споріднених Volkswagen Golf R та CUPRA Formentor VZ. Крім того, встановлять 48-вольтну "мяку" гібридну установку та спортивний вихлоп Akrapovic.

VW T-Roc R отримає 333-сильний турбомотор Фото: carscoops.com

Новий VW T-Roc R зможе розганятися до 100 км/год менш, ніж за 5 с і розвивати 250 км/год, тобто це буде найшвидший кросовер Volkswagen. Крім того, авто оснастять повним приводом із функцією векторизації тяги, спортивною підвіскою із адаптивними амортизаторами та збільшеними гальмами із синіми супортами.

