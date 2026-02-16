Изменился до неузнаваемости: в Киеве засветился новый Audi A6 2026 (фото)

Новый Audi A6 шестого поколения вышел на украинский рынок. Седан Е-класса кардинально изменился снаружи и внутри.

Один из первых Audi A6 в Украине заметили в центре Киева. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Новый Audi A6 подрос до 4,99 м в длину и изменился до неузнаваемости. Авто напоминает младшего Audi A5, то есть на смену граням в дизайне пришли более плавные формы.

Дизайн седана претерпел кардинальные изменения Фото: Topcars UA

Силуэт седана стал стремительнее, а широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами. Обращают на себя внимание и нетипичные для Audi фонари с OLED-оптикой.

В салоне Audi A6 2026 на передней панели установлены три экрана. Автомобиль просторнее предшественника, а объем его багажника составляет 492 л.

Конкретно этот седан Audi A6 оснащен 2,0-литровым турбодизелем на 204 л. с. и 400 Н∙м и полным приводом Quattro. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с и развить 244 км/ч.

На передней панели установили три экрана Фото: Audi

Цена Audi A6 в Украине стартует 2 574 800 гривен именно за такую 2,0-литровую сильную версию. Также можно выбрать 3,0-литровые варианты — 367-сильный бензиновый и 299-сильный дизельный.

