В Ровно появился эксклюзивный электрокроссовер Maybach за 10 миллионов (фото)

В Ровно сфотографировали электромобиль Mercedes-Maybach EQS680 SUV. Роскошный кроссовер разгоняется до сотни за 4,4 с и имеет запас хода более 600 км.

Новый Mercedes-Maybach EQS680 SUV в Украине стоит примерно от 10 миллионов гривен и является раритетом. Это первый электромобиль Maybach и самый дорогой электрический Mercedes. Фото электрокроссовера опубликовали на странице cars_rv в Instagram.

Запас хода электрокроссовера превышает 600 км Фото: instagram.com/cars_rv

Электрокар является топовой люксовой версией Mercedes EQS SUV. Внешне он отличается от стандартной модели передней частью в стиле Maybach, большим количеством хрома и особыми 22-дюймовыми дисками.

Салон Mercedes-Maybach EQS680 SUV отделан дорогой кожей Nappa и деревом. На всю ширину передней панели растянут широкий трехсекционный дисплей.

Важно

Король конструкторов и пионер автостроения: 180-летие со дня рождения Вильгельма Майбаха

Сзади установлены два отдельных раскладных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Кроме того, у пассажиров есть свои мониторы. Комплектация также включает четырехзонный климат-контроль, сканер отпечатков пальцев и даже фирменные бокалы.

Відео дня

В салоне сзади установлены отдельные кресла с электроприводом и массажем Фото: Mercedes-Benz

Электромобиль Mercedes-Maybach EQS680 SUV оснащен двухмоторной полноприводной установкой мощностью 668 л. с. и батареей емкостью 107,8 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с и имеет запас хода 612 км. Комфорт езды обеспечивает пневмоподвеска.

Кстати, недавно в Ровно засветился еще более дорогой и роскошный электромобиль Rolls-Royce.

Также Фокус сообщал, что в Киеве заметили новый футуристический гибрид Toyota.