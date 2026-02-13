У Рівному з'явився ексклюзивний електрокросовер Maybach за 10 мільйонів (фото)
У Рівному сфотографували електромобіль Mercedes-Maybach EQS680 SUV. Розкішний кросовер розганяється до сотні за 4,4 с і має запас ходу понад 600 км.
Новий Mercedes-Maybach EQS680 SUV в Україні коштує приблизно від 10 мільйонів гривень і є раритетом. Це перший електромобіль Maybach та найдорожчий електричний Mercedes. Фото електрокросовера опублікували на сторінці cars_rv в Instagram.
Електрокар є топовою люксовою версією Mercedes EQS SUV. Зовні він відрізняється від стандартної моделі передньою частиною у стилі Maybach, більшою кількістю хрому та особливими 22-дюймовими дисками.
Салон Mercedes-Maybach EQS680 SUV оздоблений дорогою шкірою Nappa та деревом. На всю ширину передньої панелі розтягнутий широкий трисекційний дисплей.Важливо
Ззаду встановлені два окремі розкладні крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем. Крім того, у пасажирів є свої монітори. Комплектація також включає чотиризонний клімат-контроль, сканер відбитків пальців та навіть фірмові бокали.
Електромобіль Mercedes-Maybach EQS680 SUV оснащений двомоторною повнопривідною установкою потужністю 668 к. с. та батареєю ємністю 107,8 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,4 с та має запас ходу 612 км. Комфорт їзди забезпечує пневмопідвіска.
