У Рівному з'явився ексклюзивний електрокросовер Maybach за 10 мільйонів (фото)

У Рівному сфотографували електромобіль Mercedes-Maybach EQS680 SUV. Розкішний кросовер розганяється до сотні за 4,4 с і має запас ходу понад 600 км.

Новий Mercedes-Maybach EQS680 SUV в Україні коштує приблизно від 10 мільйонів гривень і є раритетом. Це перший електромобіль Maybach та найдорожчий електричний Mercedes. Фото електрокросовера опублікували на сторінці cars_rv в Instagram.

Запас ходу електрокросовера перевищує 600 км Фото: instagram.com/cars_rv

Електрокар є топовою люксовою версією Mercedes EQS SUV. Зовні він відрізняється від стандартної моделі передньою частиною у стилі Maybach, більшою кількістю хрому та особливими 22-дюймовими дисками.

Салон Mercedes-Maybach EQS680 SUV оздоблений дорогою шкірою Nappa та деревом. На всю ширину передньої панелі розтягнутий широкий трисекційний дисплей.

Важливо

Король конструкторів і піонер автобудування: 180-річчя з дня народження Вільгельма Майбаха

Ззаду встановлені два окремі розкладні крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем. Крім того, у пасажирів є свої монітори. Комплектація також включає чотиризонний клімат-контроль, сканер відбитків пальців та навіть фірмові бокали.

Відео дня

У салоні ззаду встановлені окремі крісла з електроприводом і масажем Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Mercedes-Maybach EQS680 SUV оснащений двомоторною повнопривідною установкою потужністю 668 к. с. та батареєю ємністю 107,8 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,4 с та має запас ходу 612 км. Комфорт їзди забезпечує пневмопідвіска.

До речі, нещодавно у Рівному засвітився ще дорожчий і розкішніший електромобіль Rolls-Royce.

Також Фокус повідомляв, що в Києві помітили новий футуристичний гібрид Toyota.