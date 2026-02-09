Король конструкторів і піонер автобудування: 180-річчя з дня народження Вільгельма Майбаха

У цей день, 9 лютого 1846 року, народився геніальний німецький конструктор Вільгельм Майбах. Фокус розповість про одного з творців перших автомобілів і мотоциклів та засновника найрозкішнішого німецького автобренду.

Вільгельм Майбах довів, що досягнути висот можна завдяки інтелекту та здібностям. Німець ріс сиротою, але вже в юному віці продемонстрував інженерний талант і був помічений однім із творців автомобіля Готтлібом Даймлером. Разом вони проектували бензинові двигуни внутрішнього згоряння для Deutz, а з 1882 створили власну майстерню.

Перший у світі мотоцикл Daimler із двигуном Майбаха Фото: Тарас Брязгунов

Майбах відповідав саме за моторобудування. Саме двигун його конструкції потужністю 1 л. с. встановили в 1885 році на перший у світі мотоцикл Daimler, а за рік ним обладнали і автомобіль Даймлера.

У 1890 році Даймлер і Майбах створили компанію Daimler Motoren Gesellschaft (DMG) та почали виробництво автомобілів і двигунів до них.

Автомобіль Даймлера, 1886 рік Фото: Wikipedia

Вільгельм Майбах став технічним директором фірми та спроектував перший Mercedes 35 PS — саме це авто назвали на честь Мерседес Єллінек, дочки одного з перших дилерів DMG. По суті, ця модель вважається першим сучасним автомобілем, адже її компонування з двигуном спереду та заднім приводом стало класичним. До цього більшість машин були фактично моторизованими екіпажами.

Mercedes 35 PS — прообраз сучасних авто Фото: tripadvisor

За інноваційні розробки у Європі Вільгельма Майбаха називали королем конструкторів. Однак після смерті Готтліба Даймлера його відносини з новим керівництвом DMG погіршилися. У 1907 році він покинув компанію і разом із сином Карлом заснував власне підприємство Maybach-Motorenbau, яке розробляло мотори до знаменитих німецьких дирижаблів Zeppelin.

Болід Майбаха із 23-літровим двигуном від дирижабля Фото: Wikipedia

Примітно, що в 1912 році один із таких двигунів об'ємом 23 л поставили на гоночний болід і розігнали його до 160 км/год. Під час Першої світової війни сфера діяльності компанії розширилася – вона почала розробляти багатоциліндрові бензинові та дизельні двигуни для кораблів, літаків та поїздів.

Після поразки Німеччини Версальський договір заборониви мати військову авіацію, тому Maybach-Motorenbau довелося перепрофілюватися і виробляти локомотивні і морські двигуни. Також почали проектувати автомобільні мотори, а в 1919 році створили перший прототип авто W1.

Прототип Maybach W1 1919 року Фото: Mercedes-Benz

Роботи над первістком тривали два роки – Карл Майбах сказав батькові, що хоче створити найдосконаліший автомобіль у світі. У 1921 році на Берлінському автосалоні дебютував перший серійний Maybach W3 саме з цього моменту починається нова, автомобільна, глава в історії компанії.

Вільгельм Майбах одразу вирішив, що вироблятиме виключно дорогі представницькі моделі. W3 оснастили шестициліндровим двигуном на 70 л. с. і він розвивав непогані, на ті часи, 105 км/год. Інноваційними для початку 20-х були планетарна КПП, гальма на всіх колесах та електростартер.

Перший серійний Maybach W3 1921 року Фото: Mercedes-Benz

Для Maybach W3 пропонували різні кузови, але більшість автомобілів були седанами. До 1928 року випустили 300 машин, а потім запустили у виробництво досконаліший 120-сильний Maybach W5, здатний розвинути 135 км/год. Він знайшов 250 покупців за два роки, причому одним із них став імператор Ефіопії Хайле Селассіє I.

Maybach W5 імператора Ефіопії Фото: Mercedes-Benz

У 1929 році з'явився Maybach Typ 12 – перший німецький автомобіль із V12 під капотом. При розробці 7,0-літрового 150-сильного двигуна став у нагоді досвід створення авіамоторів. Якраз тоді 550-сильні двигуни Maybach V12 встановили на найбільший у світі дирижабль LZ 127 Graf Zeppelin

Maybach Typ 12 вийшов надійним та розвивав 145 км/год. У парі з V12 працювала складна напівавтоматична трансмісія. Однак дебют моделі припав на початок Великої депресії різко скоротила попит на розкішні автомобілі.

Maybach Typ 12 Фото: Mercedes-Benz

Не помогло і перейменування моделі в Maybach Zeppelin. Усього випустили тільки 215 12-циліндрових Maybach, що й не дивно – це було найдорожче німецьке авто свого часу, яке конкурувало з Bentley, Bugatti та Rolls-Royce. Для моделі створювали ексклюзивні замовні кузови — зазвичай від ательє Gläser і Spohn.

Дирижабль LZ 127 Graf Zeppelin оснастили двигунами Maybach V12 Фото: Wikipedia

Топовий варіант Maybach Zeppelin DS8 із 8,0-літровим 200-сильним V12 розвивав 170 км/год, а його двигун працював настільки плавно, що на блок циліндрів можна було поставити монетку на ребро і вона не падала. Заводився мотор кнопкою, а ще встановили компресор для підкачки коліс. Щоправда, і витрата палива становила 28 л на 100 км.

Maybach Zeppelin DS8 Фото: Mercedes-Benz

Typ 12/Zeppelin став лебединою піснею Вільгельма Майбаха, адже знаменитий конструктор пішов із життя 29 грудня 1929 року. Компанію очолив його син Карл.

Maybach припинив випуск легкових автомобілів у 1940 році: усього за два десятиріччя зібрали лише 2300 машин. А от виробництво великих двигунів для суден, танків та локомотивів не припиняли і зараз це підприємство відоме, як MTU Friedrichshafen.

Mercedes-Benz відродив бренд Maybach Фото: Mercedes-Benz

У 1960 році права на торгову марку Maybach викупили колишні партнери Вільгельма Майбаха з Daimler-Benz. Спочатку на підприємстві збирали найдорожчі версії Mercedes S-Class, а у 1997 році знаменитий бренд вирішили відродити.

Нові Maybach 57 та 62 знову конкурували з Rolls-Royce і Bentley. Усього випустили 3300 машин. У наш час ім’я Вільгельма Майбаха носять найдорожчі та найрозкішніші версії Mercedes-Benz.

