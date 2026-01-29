Автомобіль святкує 140-річний ювілей: історія революційного винаходу (фото)

Сьогодні, 29 січня, виповнюється рівно 140 років автомобілю. Фокус розповість, як створили найперші моторизовані екіпажі.

Історія автомобіля бере початок у кінці ХІХ сторіччя, причому фактично у нього двоє батьків. У 1886 році незалежно один від одного німецькі інженери Карл Бенц і Готтліб Даймлер розробили перші автомобілі з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.

Перші авто Карла Бенца та Готтліба Даймлера у музеї Mercedes-Benz Фото: Тарас Брязгунов

Карл Бенц і винахід авто

Спроби створити моторизований екіпаж робилися протягом усього ХІХ сторіччя. Але спочатку автомобілі оснащували важкими та слабкими паровими машинами. "Зелене світло" розвитку авто дав винахід Ніколасом Августом Отто в 1876 році чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння.

Карл Бенц Фото: Wikipedia

Саме ця подія стала поштовхом для молодого німецького інженера Карла Бенца. Дорогу в життя він пробив своїми знаннями: уже у віці 19 років закінчив університет Карлсруе. Спочатку юнак почав працювати у залізничній галузі, а невдовзі відкрив майстерню з ремонту велосипедів.

Відео дня

Benz Patent-Motorwagen 1886 року Фото: Mercedes-Benz

У 1883 році в місті Маннхайм Карл Бенц заснував власну компанію з виробництва бензинових чотиритактних двигунів. Він почав експериментувати і встановив такий мотор на візок.

Перші випробування прототипу пройшли в 1885 році, а 29 січня 1886 року Карл Бенц офіційно отримав патент на свій винахід: перший автомобіль, що працює на бензині, названий Benz Patent-Motorwagen ("запатентований моторизований екіпаж").

Патент на авто Карла Бенца від 29 січня 1886 року Фото: Mercedes-Benz

Перше авто у світі було доволі нетиповим за сучасними мірками. Benz Patent-Motorwagen – триколісний двомісний кабріолет масою 265 кг із розташованим позаду одноциліндровим двигуном об'ємом 958 куб. см. Потужність склала 0,8 к. с. при 400 об/хв, що давало можливість розганятися до 16 км/год. Витрата пального (мотор працював на ефірі) – 10 л/100 км.

Benz Type III Фото: Mercedes-Benz

Презентація Benz Patent-Motorwagen на публіці мала місце влітку 1886 року і виявилася не надто вдалою. Річ у тім, що перший автомобіль керувався примітивним важелем і Карл Бенц не вписався в поворот та зачепив стіну.

Цей інцидент підштовхнув німця взятися за модернізацію свого дітища і через рік з'явився 1,5-сильний автомобіль Benz Type II, а потім випустили і 2-сильний Type III з покращеним дерев'яним тримісним кузовом. Його презентували на міжнародній промисловій виставці у Парижі.

Benz Victoria Фото: Mercedes-Benz

Саме автомобіль Benz Type III почали виробляти серійно та продавати, а першим покупцем став паризький дилер двигунів Benz. Звісно, спочатку це була дивовижна іграшка багатих, проте 5 серпня 1888 року автомобіль продемонстрував, на що він здатний. Дружина Карла Бенца, Берта без відома чоловіка взяла авто і з дітьми поїхала у гості до матері — до сусіднього міста Пфорцхайм. Моторизований екіпаж без серйозних проблем подолав відстань 106 км. По суті, це був перший у світі автопробіг.

Карл Бенц продовжив удосконалювати автомобіль. У 1893 році з'явився чотириколісний Benz Victoria з кращою керованістю і стійкістю. Його 1,0-літровий двигун потужністю 3 л. с. дозволяв розвинути 18 км/год.

Benz Velo Фото: Mercedes-Benz

У 1895 році дебютувала перша у світі вантажівка, а потім зявилася перша масова модель – Benz Velo, випущений накладом у 1200 екземплярів.

Важливо

Втілення надійності: Mercedes W123 святкує 50-річний ювілей (фото)

Готтліб Даймлер і його творіння

У передмісті Штутгарта, Каннстатте, всього за 120 км від Карла Бенца, жив і працював інший талановитий винахідник – Готтліб Даймлер. Він з дитинства цікавився механізмами, а тому вже в 14 років пішов вивчати зброярство.

Готтліб Даймлер Фото: Wikipedia

У 1872 році Ніколас Отто найняв Даймлера на свій завод в Кельні. Він займався розробкою двигуна внутрішнього згоряння і саме там познайомився ще з одним інженером – Вільгельмом Майбахом.

Винахідники вирішили разом відкрити власний бізнес. У 1878 році вони запатентували двотактний бензиновий двигун, а незабаром винайшли перший карбюратор. Таким двигуном на 1 к. с. у листопаді 1885 року Даймлер та Майбах оснастили велосипед. Так з'явився перший у світі мотоцикл, який розвивав 12 км/год.

Перший у світі мотоцикл, створений Даймлером Фото: Тарас Брязгунов

Потім конструктори взялися за створення моторизованого екіпажу, причому про Карла Бенца і його розробки вони не чули. У березні 1886 року Даймлер і Майбах придбали невелику відкриту карету та оснастили її вдосконаленою 462-кубовою 1,1-сильною версією свого двигуна. Як і перший Benz, це авто розвивало 16 км/год.

Готтліб Даймлер і Вільгельм Майбах зареєстрували компанію Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) та прагнули, передусім, знайти якнайбільше застосувань своєму двигунові. У 1887 році вони оснастили ним моторний човен, а в 1888 – дирижабль.

Автомобіль Даймлера Фото: Wikipedia

А от автомобілю спочатку приділяли менше уваги. Удосконалену модель показали публіці в Парижі тільки в 1889 році, а першу машину продали лише три роки по тому. Із 1897 року почався випуск вантажних Daimler.

Хоча Карл Бенц і Готтліб Даймлер не були знайомі, шляхи їх компаній все ж перетнулися. У 1926 році піонери автомобілебудування Benz та Daimler-Motoren-Gesellschaft об'єдналися у концерн Daimler-Benz, який дуже швидко прославився на увесь світ своїми автомобілями Mercedes-Benz.

До речі, нещодавно свій день народження відзначив ще один німецький автовиробник — Opel.

Також Фокус розповідав про перший у світі позашляховик.