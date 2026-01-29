Автомобиль празднует 140-летний юбилей: история революционного изобретения (фото)

Сегодня, 29 января, исполняется ровно 140 лет автомобилю. Фокус расскажет, как создали самые первые моторизованные экипажи.

История автомобиля берет начало в конце ХІХ века, причем фактически у него два родителя. В 1886 году независимо друг от друга немецкие инженеры Карл Бенц и Готтлиб Даймлер разработали первые автомобили с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Первые авто Карла Бенца и Готтлиба Даймлера в музее Mercedes-Benz Фото: Тарас Брязгунов

Карл Бенц и изобретение авто

Попытки создать моторизованный экипаж предпринимались на протяжении всего ХІХ столетия. Но сначала автомобили оснащали тяжелыми и слабыми паровыми машинами. "Зеленый свет" развитию авто дало изобретение Николасом Августом Отто в 1876 году четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.

Карл Бенц Фото: Wikipedia

Именно это событие стало толчком для молодого немецкого инженера Карла Бенца. Дорогу в жизнь он пробил своими знаниями: уже в возрасте 19 лет окончил университет Карлсруэ. Сначала юноша начал работать в железнодорожной отрасли, а вскоре открыл мастерскую по ремонту велосипедов.

Benz Patent-Motorwagen 1886 года Фото: Mercedes-Benz

В 1883 году в городе Маннхайм Карл Бенц основал собственную компанию по производству бензиновых четырехтактных двигателей. Он начал экспериментировать и установил такой мотор на тележку.

Первые испытания прототипа прошли в 1885 году, а 29 января 1886 года Карл Бенц официально получил патент на свое изобретение: первый автомобиль, работающий на бензине, названный Benz Patent-Motorwagen ("запатентованный моторизованный экипаж").

Патент на авто Карла Бенца от 29 января 1886 года Фото: Mercedes-Benz

Первое авто в мире было довольно нетипичным по современным меркам. Benz Patent-Motorwagen — трехколесный двухместный кабриолет массой 265 кг с расположенным сзади одноцилиндровым двигателем объемом 958 куб. см. Мощность составила 0,8 л. с. при 400 об/мин, что позволяло разгоняться до 16 км/ч. Расход топлива (мотор работал на эфире) — 10 л/100 км.

Benz Type III Фото: Mercedes-Benz

Презентация Benz Patent-Motorwagen на публике имела место летом 1886 года и оказалась не слишком удачной. Дело в том, что первый автомобиль управлялся примитивным рычагом и Карл Бенц не вписался в поворот и задел стену.

Этот инцидент подтолкнул немца взяться за модернизацию своего детища и через год появился 1,5-сильный автомобиль Benz Type II, а затем выпустили и 2-сильный Type III с улучшенным деревянным трехместным кузовом. Его презентовали на международной промышленной выставке в Париже.

Benz Victoria Фото: Mercedes-Benz

Именно автомобиль Benz Type III начали производить серийно и продавать, а первым покупателем стал парижский дилер двигателей Benz. Конечно, сначала это была удивительная игрушка богатых, однако 5 августа 1888 года автомобиль продемонстрировал, на что он способен. Жена Карла Бенца, Берта без ведома мужа взяла авто и с детьми поехала в гости к матери — в соседний город Пфорцхайм. Моторизованный экипаж без серьезных проблем преодолел расстояние 106 км. По сути, это был первый в мире автопробег.

Карл Бенц продолжил совершенствовать автомобиль. В 1893 году появился четырехколесный Benz Victoria с лучшей управляемостью и устойчивостью. Его 1,0-литровый двигатель мощностью 3 л. с. позволял развить 18 км/ч.

Benz Velo Фото: Mercedes-Benz

В 1895 году дебютировал первый в мире грузовик, а затем появилась первая массовая модель — Benz Velo, выпущенный тиражом в 1200 экземпляров.

Готтлиб Даймлер и его творения

В пригороде Штутгарта, Каннстатте, всего в 120 км от Карла Бенца, жил и работал другой талантливый изобретатель — Готтлиб Даймлер. Он с детства интересовался механизмами, а потому уже в 14 лет пошел изучать оружейное дело.

Готтлиб Даймлер Фото: Wikipedia

В 1872 году Николас Отто нанял Даймлера на свой завод в Кельне. Он занимался разработкой двигателя внутреннего сгорания и именно там познакомился еще с одним инженером — Вильгельмом Майбахом.

Изобретатели решили вместе открыть собственный бизнес. В 1878 году они запатентовали двухтактный бензиновый двигатель, а вскоре изобрели первый карбюратор. Таким двигателем на 1 л. с. в ноябре 1885 года Даймлер и Майбах оснастили велосипед. Так появился первый в мире мотоцикл, который развивал 12 км/ч.

Первый в мире мотоцикл, созданный Даймлером Фото: Тарас Брязгунов

Затем конструкторы взялись за создание моторизованного экипажа, причем о Карле Бенце и его разработках они не слышали. В марте 1886 года Даймлер и Майбах приобрели небольшую открытую карету и оснастили ее усовершенствованной 462-кубовой 1,1-сильной версией своего двигателя. Как и первый Benz, это авто развивало 16 км/ч.

Готтлиб Даймлер и Вильгельм Майбах зарегистрировали компанию Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) и стремились, прежде всего, найти как можно больше применений своему двигателю. В 1887 году они оснастили им моторную лодку, а в 1888 — дирижабль.

Автомобиль Даймлера Фото: Wikipedia

А вот автомобилю поначалу уделяли меньше внимания. Усовершенствованную модель показали публике в Париже только в 1889 году, а первую машину продали лишь три года спустя. С 1897 года начался выпуск грузовых Daimler.

Хотя Карл Бенц и Готтлиб Даймлер не были знакомы, пути их компаний все же пересеклись. В 1926 году пионеры автомобилестроения Benz и Daimler-Motoren-Gesellschaft объединились в концерн Daimler-Benz, который очень быстро прославился на весь мир своими автомобилями Mercedes-Benz.

