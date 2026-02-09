Король конструкторов и пионер автостроения: 180-летие со дня рождения Вильгельма Майбаха

В этот день, 9 февраля 1846 года, родился гениальный немецкий конструктор Вильгельм Майбах. Фокус расскажет об одном из создателей первых автомобилей и мотоциклов и основателе самого роскошного немецкого автобренда.

Вильгельм Майбах доказал, что достичь высот можно благодаря интеллекту и способностям. Немец рос сиротой, но уже в юном возрасте продемонстрировал инженерный талант и был замечен одним из создателей автомобиля Готтлибом Даймлером. Вместе они проектировали бензиновые двигатели внутреннего сгорания для Deutz, а с 1882 создали собственную мастерскую.

Первый в мире мотоцикл Daimler с двигателем Майбаха Фото: Тарас Брязгунов

Майбах отвечал именно за моторостроение. Именно двигатель его конструкции мощностью 1 л. с. установили в 1885 году на первый в мире мотоцикл Daimler, а через год им оборудовали и автомобиль Даймлера.

В 1890 году Даймлер и Майбах создали компанию Daimler Motoren Gesellschaft (DMG) и начали производство автомобилей и двигателей к ним.

Автомобиль Даймлера, 1886 год Фото: Wikipedia

Вильгельм Майбах стал техническим директором фирмы и спроектировал первый Mercedes 35 PS — именно это авто назвали в честь Мерседес Йеллинек, дочери одного из первых дилеров DMG. По сути, эта модель считается первым современным автомобилем, ведь ее компоновка с двигателем спереди и задним приводом стала классической. До этого большинство машин были фактически моторизованными экипажами.

Mercedes 35 PS — прообраз современных авто Фото: tripadvisor

За инновационные разработки в Европе Вильгельма Майбаха называли королем конструкторов. Однако после смерти Готтлиба Даймлера его отношения с новым руководством DMG ухудшились. В 1907 году он покинул компанию и вместе с сыном Карлом основал собственное предприятие Maybach-Motorenbau, которое разрабатывало моторы к знаменитым немецким дирижаблям Zeppelin.

Болид Майбаха с 23-литровым двигателем от дирижабля Фото: Wikipedia

Примечательно, что в 1912 году один из таких двигателей объемом 23 л поставили на гоночный болид и разогнали его до 160 км/ч. Во время Первой мировой войны сфера деятельности компании расширилась — она начала разрабатывать многоцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели для кораблей, самолетов и поездов.

После поражения Германии Версальский договор запретил иметь военную авиацию, поэтому Maybach-Motorenbau пришлось перепрофилироваться и производить локомотивные и морские двигатели. Также начали проектировать автомобильные моторы, а в 1919 году создали первый прототип авто W1.

Прототип Maybach W1 1919 года Фото: Mercedes-Benz

Работы над первенцем продолжались два года — Карл Майбах сказал отцу, что хочет создать самый совершенный автомобиль в мире. В 1921 году на Берлинском автосалоне дебютировал первый серийный Maybach W3 именно с этого момента начинается новая, автомобильная, глава в истории компании.

Вильгельм Майбах сразу решил, что будет производить исключительно дорогие представительские модели. W3 оснастили шестицилиндровым двигателем на 70 л. с. и он развивал неплохие, по тем временам, 105 км/ч. Инновационными для начала 20-х были планетарная КПП, тормоза на всех колесах и электростартер.

Первый серийный Maybach W3 1921 года Фото: Mercedes-Benz

Для Maybach W3 предлагались разные кузова, но большинство автомобилей были седанами. К 1928 году выпустили 300 машин, а затем запустили в производство более совершенный 120-сильный Maybach W5, способный развить 135 км/ч. Он нашел 250 покупателей за два года, причем одним из них стал император Эфиопии Хайле Селассие I.

Maybach W5 императора Эфиопии Фото: Mercedes-Benz

В 1929 году появился Maybach Typ 12 — первый немецкий автомобиль с V12 под капотом. При разработке 7,0-литрового 150-сильного двигателя пригодился опыт создания авиамоторов. Как раз тогда 550-сильные двигатели Maybach V12 установили на самый большой в мире дирижабль LZ 127 Graf Zeppelin

Maybach Typ 12 получился надежным и развивал 145 км/ч. В паре с V12 работала сложная полуавтоматическая трансмиссия. Однако дебют модели пришелся на начало Великой депрессии резко сократившей спрос на роскошные автомобили.

Maybach Typ 12 Фото: Mercedes-Benz

Не помогло и переименование модели в Maybach Zeppelin. Всего выпустили только 215 12-цилиндровых Maybach, что и неудивительно — это было самое дорогое немецкое авто своего времени, которое конкурировало с Bentley, Bugatti и Rolls-Royce. Для модели создавались эксклюзивные заказные кузова — обычно от ателье Gläser и Spohn.

Дирижабль LZ 127 Graf Zeppelin оснастили двигателями Maybach V12 Фото: Wikipedia

Топовый вариант Maybach Zeppelin DS8 с 8,0-литровым 200-сильным V12 развивал 170 км/ч, а его двигатель работал настолько плавно, что на блок цилиндров можно было поставить монетку на ребро и она не падала. Заводился мотор кнопкой, а еще установили компрессор для подкачки колес. Правда, и расход топлива составлял 28 л на 100 км.

Maybach Zeppelin DS8 Фото: Mercedes-Benz

Typ 12/Zeppelin стал лебединой песней Вильгельма Майбаха, ведь знаменитый конструктор ушел из жизни 29 декабря 1929 года. Компанию возглавил его сын Карл.

Maybach прекратил выпуск легковых автомобилей в 1940 году: всего за два десятилетия собрали всего 2300 машин. А вот производство крупных двигателей для судов, танков и локомотивов не прекращали и сейчас это предприятие известно, как MTU Friedrichshafen.

Mercedes-Benz возродил бренд Maybach Фото: Mercedes-Benz

В 1960 году права на торговую марку Maybach выкупили бывшие партнеры Вильгельма Майбаха из Daimler-Benz. Сначала на предприятии собирали самые дорогие версии Mercedes S-Class, а в 1997 году знаменитый бренд решили возродить.

Mercedes GLS в роскошной версии от Maybach

Новые Maybach 57 и 62 снова конкурировали с Rolls-Royce и Bentley. Всего было выпущено 3300 машин. В наше время имя Вильгельма Майбаха носят самые дорогие и роскошные версии Mercedes-Benz.

