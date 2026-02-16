Змінився до невпізнання: у Києві засвітився новий Audi A6 2026 (фото)

Новий Audi A6 шостого покоління вийшов на український ринок. Седан Е-класу кардинально змінився зовні та всередині.

Один із перших Audi A6 в Україні помітили в центрі Києва. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Новий Audi A6 підріс до 4,99 м завдовжки та змінився до невпізнання. Авто нагадує молодшого Audi A5, тобто на зміну граням у дизайні прийшли більш плавні форми.

Дизайн седана зазнав кардинальних змін Фото: Topcars UA

Силует седана став стрімкішим, а широка решітка радіатора поєднується з розкосими фарами. Звертають на себе увагу і нетипові для Audi ліхтарі з OLED-оптикою.

У салоні Audi A6 2026 на передній панелі встановлено три екрани. Автомобіль просторіший за попередника, а об’єм його багажника становить 492 л.

Конкретно цей седан Audi A6 оснащений 2,0-літровим турбодизелем на 204 к. с. і 400 Н∙м та повним приводом Quattro. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с і розвинути 244 км/год.

На передній панелі встановили три екрани Фото: Audi

Ціна Audi A6 в Україні стартує 2 574 800 гривень саме за таку 2,0-літрову сильну версію. Також можна обрати 3,0-літрові варіанти – 367-сильний бензиновий та 299-сильний дизельний.

