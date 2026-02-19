Нового конкурента BMW M3 від Audi розсекретили до презентації (фото)

В інтернет потрапили фото Audi RS5 нового покоління. Заряджена модель вперше стане гібридом і буде значно потужнішою.

Новий Audi RS5 дебютує у найближчі місяці та надійде в продаж із літа і кине виклик BMW M3. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

У лінійці будуть ліфтбек та універсал Фото: autoevolution.com

Заряджений варіант Audi A5 запропонують у кузовах ліфтбек та універсал. Авто вирізняється інакшою решіткою радіатора, агресивнішими бамперами та обвісом. Його крила серйозно розширені, кліренс зменшений, а ззаду встановлені спойлер та дифузор.

Ззаду видно широкі вихлопні труби Фото: autoevolution.com

Салон Audi RS5 оздоблений шкірою та алькантарою із контрастним червоним декором. Встановлені спортивні крісла та кермо, а на передній панелі розмістили три окремі екрани із особливою графікою.

В оздобленні салону використали шкіру та алькантару Фото: autoevolution.com

Важливо

Змінився до невпізнання: у Києві засвітився новий Audi A6 2026 (фото)

Уже відомо, що новий Audi RS5 стане плагін-гібридом. 2,9-літровий V6 твін-турбо доповнять двома електромоторами, що дозволить збільшити віддачу до приблизно 500 сил. Широкі "сопла" ззаду натякають на спортивну вихлопну систему.

Відео дня

Audi RS5 отримає спортивні крісла Фото: autoevolution.com

Звісно ж, новий Audi RS5 2026 збереже повний привід Quattro, а також отримає спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та покращені гальма.

Між іншим, нещодавно розсекретили недорогий електрокросовер Audi за $35 000 із запасом ходу 750 км.

Також Фокус розповідав про найшвидший кросовер Volkswagen.