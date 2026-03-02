В Україні з'явився брутальний сімейний кросовер Honda для бездоріжжя (фото)

В Україні з'явилася нова Honda Pilot четвертого покоління. Флагманський кросовер японської марки вирізняється брутальним дизайном та не боїться бездоріжжя.

Кросовер Honda Pilot 2025 у позашляховому виконанні TrailSport помітили в Києві. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Версія TrailSport підготовлена до бездоріжжя Фото: Topcars UA

Honda Pilot нової генерації завозять в Україну неофіційно, адже, на відміну від попередника, нинішня модель уже не представлена на нашому ринку. Зазвичай ці авто прибувають зі США.

Нова Honda Pilot підросла і сягає понад 5 метрів завдовжки, а її дизайн став брутальнішим і більш кутастим. У кросовера класичний двооб'ємний силует із високим капотом і малими кутами нахилу стійок даху. Широка решітка радіатора поєднується з продовгуватими фарами.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: Honda

Конкретно цей кросовер Honda Pilot у версії TrailSport вирізняється масивним пластиковим обвісом, збільшеним кліренсом і 18-дюймовими позашляховими шинами, а його система повного приводу переналаштована.

Honda Pilot пропонують у версіях на 7 та 8 місць, а об'єм багажника кросовера складає 635-3219 л. У всіх версіях встановлено два екрани на передній панелі.

Кросовер доступний у версіях на 7 і 8 місць Фото: Honda

Нова Honda Pilot оснащена 3,5-літровим бензиновим V6 потужністю 289 к. с. та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 7,2 с, а максимальна швидкість обмежена на 175 км/год.

Раніше стало відомо, що Honda зніме з виробництва найоригінальнішу версію кросовера CR-V.

Також Фокус писав, що в Києві помітили новий спортивний кросовер Audi.