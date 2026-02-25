В интернете показали уникальный Land Rover 2000-х с дверьми как у Lamborghini (видео)

Более 20 лет назад Land Rover презентовал впечатляющий внедорожник Range Stormer, который опередил время. Его двери поднимаются вверх, а вместо зеркал установлены камеры.

Сейчас единственный выпущенный Land Rover Range Stormer 2004 года хранится в автомузее британского города Гейдон. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Horsepower Hunters.

Инновационный концепт Land Rover Range Stormer представили на Детройтском автошоу 2004 года, а на его создание потратили 1,5 млн евро. Авто отличается брутальным угловатым стилем с выпуклым капотом, высокой оконной линией и раздутыми крыльями.

Концепт стал прообразом первого Range Rover Sport Фото: скриншот / YouTube

Range Stormer получил панорамную крышу, 22-дюймовые диски, биксеноновые фары и камеры вместо зеркал заднего вида. Но самой оригинальной чертой авто стали "гильотинные" двери в духе Lamborghini, дополненные электроприводом и дистанционным управлением с пульта.

Відео дня

В салоне преобладает Range Stormer минималистский стиль. В отделке использовали кожу и полированный алюминий. В спинки спортивных передних кресел встроили мониторы.

Вместо зеркал установили камеры Фото: скриншот / YouTube

Land Rover Range Stormer дебютировал с 4,2-литровым компрессорным V8 на 400 сил и 6-ступенчатой автоматической КПП. Он разгонялся до 100 км/ч за 7,5 с и развивал 225 км/ч. Впрочем, сейчас под капотом установлена более старая 4,6-литровая атмосферная восьмерка, в паре с которой работает 4-ступенчатый автомат.

Важно

Тест-драйв Range Rover Velar: джентльмен, который не боится грязи

Кроме того, именно на Range Stormer дебютировала система Terrain Response, которая позволяла изменить настройки полноприводной трансмиссии для различных типов бездорожья.

Салон отделан кожей и алюминием Фото: скриншот / YouTube

Range Stormer не стал серийным, но черты его дизайна сразу заметны на Range Rover Sport первого поколения. Да и ряд инноваций концепта впоследствии появились на серийных Land Rover.

Кстати, вскоре Land Rover выпустит доступного младшего брата Defender, который будет электрокаром.

Также Фокус рассказывал о необычном Range Rover с двигателем V8 сзади.