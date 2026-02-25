В интернете показали уникальный Land Rover 2000-х с дверьми как у Lamborghini (видео)
Более 20 лет назад Land Rover презентовал впечатляющий внедорожник Range Stormer, который опередил время. Его двери поднимаются вверх, а вместо зеркал установлены камеры.
Сейчас единственный выпущенный Land Rover Range Stormer 2004 года хранится в автомузее британского города Гейдон. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Horsepower Hunters.
Инновационный концепт Land Rover Range Stormer представили на Детройтском автошоу 2004 года, а на его создание потратили 1,5 млн евро. Авто отличается брутальным угловатым стилем с выпуклым капотом, высокой оконной линией и раздутыми крыльями.
Range Stormer получил панорамную крышу, 22-дюймовые диски, биксеноновые фары и камеры вместо зеркал заднего вида. Но самой оригинальной чертой авто стали "гильотинные" двери в духе Lamborghini, дополненные электроприводом и дистанционным управлением с пульта.
В салоне преобладает Range Stormer минималистский стиль. В отделке использовали кожу и полированный алюминий. В спинки спортивных передних кресел встроили мониторы.
Land Rover Range Stormer дебютировал с 4,2-литровым компрессорным V8 на 400 сил и 6-ступенчатой автоматической КПП. Он разгонялся до 100 км/ч за 7,5 с и развивал 225 км/ч. Впрочем, сейчас под капотом установлена более старая 4,6-литровая атмосферная восьмерка, в паре с которой работает 4-ступенчатый автомат.Важно
Кроме того, именно на Range Stormer дебютировала система Terrain Response, которая позволяла изменить настройки полноприводной трансмиссии для различных типов бездорожья.
Range Stormer не стал серийным, но черты его дизайна сразу заметны на Range Rover Sport первого поколения. Да и ряд инноваций концепта впоследствии появились на серийных Land Rover.
Кстати, вскоре Land Rover выпустит доступного младшего брата Defender, который будет электрокаром.
Также Фокус рассказывал о необычном Range Rover с двигателем V8 сзади.