В інтернеті показали унікальний Land Rover 2000-х із дверима як у Lamborghini (відео)

Понад 20 років тому Land Rover презентував вражаючий позашляховик Range Stormer, який випередив час. Його двері підіймаються догори, а замість дзеркал встановлені камери.

Зараз єдиний випущений Land Rover Range Stormer 2004 року зберігається в автомузеї британського міста Гейдон. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Horsepower Hunters.

Інноваційний концепт Land Rover Range Stormer представили на Детройтському автошоу 2004 року, а на його створення витратили 1,5 млн євро. Авто вирізняється брутальним кутастим стилем з опуклим капотом, високою віконною лінією і роздутими крилами.

Концепт став прообразом першого Range Rover Sport Фото: скриншот / YouTube

Range Stormer отримав панорамний дах, 22-дюймові диски, біксенонові фари та камери замість дзеркал заднього виду. Та найоригінальнішою рисою авто стали "гільйотинні" двері в дусі Lamborghini, доповнені електроприводом і дистанційним керуванням з пульта.

У салоні переважає Range Stormer мінімалістський стиль. В оздобленні використали шкіру та полірований алюміній. У спинки спортивних передніх крісел вмонтували монітори.

Замість дзеркал встановили камери Фото: скриншот / YouTube

Land Rover Range Stormer дебютував із 4,2-літровим компресорним V8 на 400 сил і 6-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганявся до 100 км/год за 7,5 с і розвивав 225 км/год. Втім, зараз під капотом встановлено старішу 4,6-літрову атмосферну вісімку, в парі з якою працює 4-ступінчастий автомат.

Крім того, саме на Range Stormer дебютувала система Terrain Response, яка дозволяла змінити налаштування повнопривідної трансмісії для різних типів бездоріжжя.

Салон оздоблений шкірою та алюмінієм Фото: скриншот / YouTube

Range Stormer не став серійним, але риси його дизайну одразу помітні на Range Rover Sport першого покоління. Та й низка інновацій концепту згодом з'явилися на серійних Land Rover.

