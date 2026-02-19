Підтримайте нас RU
Двигун V8 ззаду і 525 сил: на аукціон виставили найнезвичніший Range Rover (фото)

Range Rover Evoque 2025
Ралійний Range Rover Evoque виставили на торги

У Великій Британії на аукціоні продаватимуть нестандартний Range Rover Evoque. Позашляховик підготовлений до екстремальних перегонів.

За гоночний Range Rover Evoque 2025 року планують отримати 65 000 – 75 000 фунтів стерлінгів ($87 700 – 101 200). Про незвичне авто розповіли на сайті Iconic Auctioneers.

Range Rover Evoque
Range Rover Evoque

Цей позашляховик називається Milner LRM-1 V8 Comp Safari Rally і він лише зовні нагадує Range Rover Evoque першого покоління. Насправді це абсолютно нове середньомоторне авто.

салон Range Rover Evoque
У салоні встановили спортивні крісла

Екстремальний позашляховик розроблений для ралі британськими компаніями Milner Off Road Racing та Simmonites Ltd. У нього кастомна просторова рама та легкий кузов із композитних матеріалів.

мотор Range Rover
Середньомоторне авто оснащене 525-сильним V8

Гоночний клон Range Rover Evoque дещо менший за оригінал. У салоні встановили каркас безпеки, спортивні кермо та сидіння.

Ззаду встановили 6,2-літровий V8 від Chevrolet Corvette зі збільшеною до 525 сил потужністю та спортивним вихлопом. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.

ралійний Range Rover
Кузов виготовлений із композитних матеріалів

Повний привід доповнений знижувальною передачею та само блокувальними диференціалами. Копія Range Rover Evoque оснащена посиленою довгоходою підвіскою та гальмами діаметром 380 мм.

Між іншим, на цьому ж аукціоні продаватимуть і знаковий позашляховик із фільму "Місія неможлива".

Також Фокус писав, що з молотка піде колекція вінтажних пожежних машин на $1,5 мільйона.