Двигун V8 ззаду і 525 сил: на аукціон виставили найнезвичніший Range Rover (фото)
У Великій Британії на аукціоні продаватимуть нестандартний Range Rover Evoque. Позашляховик підготовлений до екстремальних перегонів.
За гоночний Range Rover Evoque 2025 року планують отримати 65 000 – 75 000 фунтів стерлінгів ($87 700 – 101 200). Про незвичне авто розповіли на сайті Iconic Auctioneers.
Цей позашляховик називається Milner LRM-1 V8 Comp Safari Rally і він лише зовні нагадує Range Rover Evoque першого покоління. Насправді це абсолютно нове середньомоторне авто.
Екстремальний позашляховик розроблений для ралі британськими компаніями Milner Off Road Racing та Simmonites Ltd. У нього кастомна просторова рама та легкий кузов із композитних матеріалів.
Гоночний клон Range Rover Evoque дещо менший за оригінал. У салоні встановили каркас безпеки, спортивні кермо та сидіння.
Ззаду встановили 6,2-літровий V8 від Chevrolet Corvette зі збільшеною до 525 сил потужністю та спортивним вихлопом. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.
Повний привід доповнений знижувальною передачею та само блокувальними диференціалами. Копія Range Rover Evoque оснащена посиленою довгоходою підвіскою та гальмами діаметром 380 мм.
Між іншим, на цьому ж аукціоні продаватимуть і знаковий позашляховик із фільму "Місія неможлива".
Також Фокус писав, що з молотка піде колекція вінтажних пожежних машин на $1,5 мільйона.