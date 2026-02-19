Двигатель V8 сзади и 525 сил: на аукцион выставили самый необычный Range Rover (фото)
В Великобритании на аукционе будут продавать нестандартный Range Rover Evoque. Внедорожник подготовлен к экстремальным гонкам.
За гоночный Range Rover Evoque 2025 года планируют получить 65 000 — 75 000 фунтов стерлингов ($87 700 — 101 200). О необычном авто рассказали на сайте Iconic Auctioneers.
Этот внедорожник называется Milner LRM-1 V8 Comp Safari Rally и он лишь внешне напоминает Range Rover Evoque первого поколения. На самом деле это совершенно новое среднемоторное авто.
Экстремальный внедорожник разработан для ралли британскими компаниями Milner Off Road Racing и Simmonites Ltd. У него кастомная пространственная рама и легкий кузов из композитных материалов.
Гоночный клон Range Rover Evoque несколько меньше оригинала. В салоне установили каркас безопасности, спортивные руль и сиденья.
Сзади установили 6,2-литровый V8 от Chevrolet Corvette с увеличенной до 525 сил мощностью и спортивным выхлопом. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.
Полный привод дополнен понижающей передачей и самоблокирующимися дифференциалами. Копия Range Rover Evoque оснащена усиленной длинноходной подвеской и тормозами диаметром 380 мм.
Между прочим, на этом же аукционе будут продавать и знаковый внедорожник из фильма "Миссия невозможна".
Также Фокус писал, что с молотка уйдет коллекция винтажных пожарных машин на $1,5 миллиона.