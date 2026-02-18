На нем ездил Том Круз: с молотка уйдет знаковое авто из фильма "Миссия невыполнима" (видео)

В Великобритании на аукцион выставили необычный Jeep Wrangler 2023 года. Внедорожник снялся в культовом фильме "Миссия невыполнима".

За особый Jeep Wrangler планируют получить до 50 000 фунтов стерлингов ($67 800). О киногерое рассказали на сайте Iconic Auctioneers.

Тюнинг Jeep Wrangler Rubicon выполнила компания Auto Action специально для последней части киносаги "Миссия невыполнима: Финальная расплата". Авто получило кодовое обозначение Ethan 1 — оно намекает, что в кино им управлял персонаж Тома Круза Итан Хант.

Важно

Неприметный раритет: на аукцион выставили нетипичное семейное авто короля Чарльза ІІІ (фото)

Jeep Wrangler Rubicon имеет набор фирменных аксессуаров — усиленные бамперы, дуги вместо дверей, лебедку и большие внедорожные шины BF Goodrich. Кроме того, установили спецоборудование — трубчатый каркас, четырехточечные ремни безопасности, защищенный бензобак, системы автоматического пожаротушения и отключения аккумулятора.

Відео дня

Jeep Wrangler Rubicon получил набор фирменных аксессуаров Авто снялось в сцене погони в шахте Фото: Iconic Auctioneers Сиденья дополнили четырехточечными ремнями безопасности Фото: Iconic Auctioneers Внедорожник получил спецоборудование Фото: Iconic Auctioneers

В фильме "Миссия невыполнима: Финальная расплата" 2025 года этот Jeep Wrangler можно увидеть в знаменитой сцене погони в шахте. На съемках за его руль садились как Том Круз, так и профессиональные каскадеры.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукцион выставили коллекцию винтажных пожарных авто общей стоимостью более 1,5 миллиона долларов.

Также мы писали, что самый дешевый Ferrari ушел с молотка по цене Toyota Camry.