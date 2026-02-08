Самый дешевый Ferrari ушел с молотка по цене Toyota Camry (фото)

В США на аукционе продали Ferrari Dino 308 1975 года. За довольно редкий суперкар в рабочем состоянии заплатили всего 37 000 долларов.

Это купе Dino 308 GT4 — самый дешевый Ferrari на современном рынке. О винтажном авто рассказали на сайте аукциона Cars and Bids.

Невысокая цена Ferrari Dino 308 GT4 на уровне новой Toyota Camry или RAV4 объясняется несколькими причинами. Во-первых, сама по себе эта модель довольно недорогая — экземпляры в хорошем состоянии можно найти за $60 000.

Суперкар на ходу и имеет пробег 109 тыс. км Фото: Cars and Bids

Во-вторых, суперкар Ferrari хоть и на ходу и в целом неплохо сохранился, но нуждается в реставрации и ремонте, ведь в свое время его восстановили после небольшого пожара в моторном отсеке. В его салоне повреждена отделка, а электростеклоподъемники и радио Pioneer не работают. Зато кондиционер рабочий.

Відео дня

В салоне повреждена отделка Фото: Cars and Bids

Двигатель без проблем заводится, однако его карбюраторы неисправны, поэтому из выхлопной системы при старте идет сильный дым. Пробег Ferrari Dino 308 GT4 составляет 109,2 тыс. км.

Важно

Стоял 35 лет в гараже: обнаружен культовый Ferrari за $4 миллиона в новом состоянии (фото)

Dino 308 GT4 — представитель линейки более доступных Ferrari, названных в честь сына Энцо Феррари, Дино. С 1973 по 1980 год было выпущено 2826 этих купе.

В двигателе неисправны карбюраторы Фото: Cars and Bids

Дизайн Ferrari Dino 308 GT4 разработал создатель Lamborghini Countach Марчелло Гандини. Четырехместное среднемоторное авто оснащено 3,0-литровым 240-сильным V8 и способно разогнаться до 100 км/ч за 7 с и развить 220 км/ч.

Между прочим, недавно детская машинка Ferrari ушла с молотка по цене более 200 000 евро.

Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили нетипичное семейное авто короля Чарльза ІІІ.