Найдешевший Ferrari пішов із молотка за ціною Toyota Camry (фото)

У США на аукціоні продали Ferrari Dino 308 1975 року. За доволі рідкісний суперкар у робочому стані заплатили усього 37 000 доларів.

Це купе Dino 308 GT4 — найдешевший Ferrari на сучасному ринку. Про вінтажне авто розповіли на сайті аукціону Cars and Bids.

Невисока ціна Ferrari Dino 308 GT4 на рівні нової Toyota Camry чи RAV4 пояснюється кількома причинами. По-перше, сама по собі ця модель доволі недорога — екземпляри в гарному стані можна знайти за $60 000.

Суперкар на ходу і має пробіг 109 тис. км Фото: Cars and Bids

По-друге, суперкар Ferrari хоч і на ходу та загалом непогано зберігся, але потребує реставрації та ремонту, адже свого часу його відновили після невеликої пожежі в моторному відсіку. У його салоні пошкоджене оздоблення, а електросклопідіймачі та радіо Pioneer не працюють. Зате кондиціонер робочий.

У салоні пошкоджене оздоблення Фото: Cars and Bids

Двигун без проблем заводиться, проте його карбюратори несправні, тому з вихлопної системи при старті йде сильний дим. Пробіг Ferrari Dino 308 GT4 складає 109,2 тис. км.

Dino 308 GT4 — представник лінійки доступніших Ferrari, названих на честь сина Енцо Феррарі, Діно. Із 1973 по 1980 рік випустили 2826 цих купе.

У двигуні несправні карбюратори Фото: Cars and Bids

Дизайн Ferrari Dino 308 GT4 розробив творець Lamborghini Countach Марчелло Гандіні. Чотиримісне середньомоторне авто оснащене 3,0-літровим 240-сильним V8 і здатне розігнатися до 100 км/год за 7 с і розвинути 220 км/год.

