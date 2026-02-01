Стояв 35 років у гаражі: виявлено культовий Ferrari за $4 мільйони у новому стані (фото)
В Італії виявили справжній скарб — покинутий суперкар Ferrari F40 1991 року в новому стані. Легендарне авто чудово збереглося.
Купе Ferrari F40 – капсула часу, яка не виїжджала на дороги 35 років. Про знахідку розповіли на сторінці Azimut AHE в Instagram.
Суперкар Ferrari F40 виявили в місті Модена – зовсім недалеко від заводу компанії в Маранелло. Його майже не експлуатували – власник поставив авто в гараж майже одразу після купівлі в 1991 році.
Ferrari F40 повністю оригінальний та ідеально зберігся. Кузов, салон та силовий агрегат автентичні і навіть шини рідні.
Зараз ціна Ferrari F40 у гарному стані складає щонайменше 4 мільйони доларів. Це легендарна модель, яку дуже цінують колекціонери і на те є свої причини.
По-перше, суперкар Ferrari F40 доволі рідкісний — із 1987 по 1992 рік виготовили 1311 таких купе. По-друге, це лебедина пісня Енцо Феррарі — остання модель, створена під його керівництвом.
По-третє, купе Ferrari F40 — найшвидше авто свого часу. Суперкар оснащений 2,9-літровим V8 твін-турбо потужністю 478 к. с. та здатен розігнатися до 100 км/год за 4,1 с і розвинути 324 км/год.
