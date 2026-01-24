Забули на 28 років у сараї: виявлено суперкар Ferrari 80-х із пробігом 1400 км (відео)

У Великій Британії виявили покинутий Ferrari 328 GTB 1989 року. Суперкар не виїжджав на дороги 28 років і має дуже малий пробіг.

Суперкар Ferrari 328 GTB не експлуатувався із 1998 року, а його пробіг становить лише 1434 км. Про знахідку розповіли на Youtube-каналі Anglia Car Auctions.

Вдалося встановити, що авто мало двох власників. Останній господар придбав його у 1991 році та мало експлуатував, а через 7 років залишив його під чохлом у сараї.

Після смерті британця про Ferrari 328 GTB забули, тому автомобіль простояв серед куп мотлоху до наших днів. Він непогано зберігся: кузов і салон в гарному стані.

Ferrari 328 GTB не заводиться, але загалом непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Утім, суперкар Ferrari 328 GTB не заводиться і навіть його колеса не обертаються. Аби зрушити його з місця, знадобився евакуатор із лебідкою. Авто планують відновити.

Це модель останнього року випуску в непоганій комплектації – зі шкіряним оздобленням сидінь і передньої панелі, кондиціонером та ABS.

Авто непогано укомплектоване Фото: скриншот / YouTube

Купе Ferrari 328 GTB оснащене 3,2-літровим V8 потужністю 270 к. с. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути 263 км/год. Усього з 1984 по 1989 рік випущено 7412 цих авто.

До речі, нещодавно в Україні виявили покинутий італійський спорткар 2000-х у новому стані.

Також Фокус повідомляв, що знаменитий Ferrari 60-х пішов із молотка за $38,5 мільйона.