Забыли на 28 лет в сарае: обнаружен суперкар Ferrari 80-х с пробегом 1400 км (видео)

В Великобритании обнаружили заброшенный Ferrari 328 GTB 1989 года. Суперкар не выезжал на дороги 28 лет и имеет очень малый пробег.

Суперкар Ferrari 328 GTB не эксплуатировался с 1998 года, а его пробег составляет всего 1434 км. О находке рассказали на Youtube-канале Anglia Car Auctions.

Удалось установить, что авто имело двух владельцев. Последний хозяин приобрел его в 1991 году и мало эксплуатировал, а через 7 лет оставил его под чехлом в сарае.

После смерти британца о Ferrari 328 GTB забыли, поэтому автомобиль простоял среди куч хлама до наших дней. Он неплохо сохранился: кузов и салон в хорошем состоянии.

Ferrari 328 GTB не заводится, но в целом неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, суперкар Ferrari 328 GTB не заводится и даже его колеса не вращаются. Чтобы сдвинуть его с места, понадобился эвакуатор с лебедкой. Авто планируют восстановить.

Відео дня

Важно

Дорогая капсула времени: редкий BMW 2000-х продали по цене нового Lamborghini (фото)

Это модель последнего года выпуска в неплохой комплектации — с кожаной отделкой сидений и передней панели, кондиционером и ABS.

Авто неплохо укомплектовано Фото: скриншот / YouTube

Купе Ferrari 328 GTB оснащено 3,2-литровым V8 мощностью 270 л. с. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с и развить 263 км/ч. Всего с 1984 по 1989 год выпущено 7412 этих авто.

Кстати, недавно в Украине обнаружили заброшенный итальянский спорткар 2000-х в новом состоянии.

Также Фокус сообщал, что знаменитый Ferrari 60-х ушел с молотка за $38,5 миллиона.